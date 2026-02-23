Медия без
"Тренд": Радев бие ГЕРБ с 12%, а ПП-ДБ и ДПС са равни за третото място

Бившият президент може да вкара между 80 и 100 депутати, твърди Димитър Ганев

23 Февр. 2026Обновена

Ако изборите бяха днес, пет политически формации биха влезли в парламента, а две партии остават близо до 4-процентната парламентарна бариера. Това показва социологическо проучване на "Тренд" за електоралните нагласи по поръчка на "24 часа". Проучването е направено чрез пряко стандартизирано интервю сред 1002 лица над 18 г. в периода 12 - 18 февруари 2026 г.

Лидер в подредбата е новата формация на Румен Радев, която събира подкрепата на 32.7% от гласуващите. Втори остават ГЕРБ-СДС с 20,4%. Очертава се неяснота за третото място, за което ще спорят ПП-ДБ (10,9%) и ДПС-Ново начало (10,5%). "Възраждане" е на пета позиция със 7,8% подкрепа сред гласуващите. Близо до бариерата остават БСП (3,8%), както и МЕЧ (3,6%). „Има такъв народ“ може да разчита на 2,5%, Алиансът за права и свободи разполага с 1,7%, а "Величие" има подкрепата на 1,6% сред гласуващите.

Данните са преизчислени без процента на посочилите, че ще гласуват с „не подкрепям никого“, който през този месец е 1,9%.

От агенцията правят уточнението, че 1% от извадката се равнява на 52 500 души, което означава, че около 3,1 милиона избиратели може да се явят пред урните.

Данните сочат, че избирателната активност ще бъде с 0,5 милиона души повече в сравнение с предишния вот, каза политологът от „Тренд” Димитър Ганев по Нова тв.. Той допълни, че колкото по-висока е избирателната активност, толкова по-голям процент ще има новата формация на Радев.

Според изследването пет партии със сигурност ще присъстват в следващото Народно събрание, а две са на ръба. Ганев допълни, че не е склонен от сега да „отписва” последните две формации, които са на границата за влизане в парламента.

Между 80 и 100 депутати може да вкара в парламента новият играч на реалната политическата сцена Румен Радев, допълни още политологът.

