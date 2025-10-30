Медия без
56% от българите вярват в уроки и свръхестественото

Над 1/3 от хората са ходили на врачка, сочи проучване на "Тренд"

Днес, 12:39
Pixabay

58% от българите вярват, че има хора със свръхестествени способности. Почти толкова - 56%, са на мнение, че съществуват проклятия и урочасвания, 47% мислят, че има тайни общества, които управляват света (като масони и илюминати). 44 на сто мислят, че съществуват знаци и предзнаменования, които предсказват бъдещето. 37% смята, че астрологията и зодиите определят характера и съдбата на човека. Това сочи проучване на "Тренд" за нагласите в страната по отношение на свръхестествени явления и конспиративни теории. Резултатите показват, че вярата в свръхестественото и конспиративното не е маргинално явление, а важен елемент от културата и идентичността на българите, коментират от социологическата агенция.

Всеки трети (34%) вярва, че съществува живот след смъртта. Жените са значително по-склонни да вярват в задгробния живот за сметка на мъжете. Прави впечатление, че с увеличаването на възрастта се увеличава делът на съгласните, че съществува живот след смъртта.

31% вярват, че човек се преражда, докато 53% посочват, че не вярват.

Най-широко разпространено сред българите е убеждението, че "всичко се връща" - 65% от анкетираните вярват в кармата, или приблизително над 3,5 милиона души. Жените са по-склонни да вярват в кармата за сметка на мъжете. Едва 10% посочват, че изобщо не вярват.

Почти половината българи - 47%, смятат, че съдбата е отчасти предопределена и отчасти резултат от личен избор. Равни дялове от по 23% споделят двете крайни мнения - че съдбата е или напълно предопределена, или изцяло в ръцете на човека.

38% или малко над 2 млн. от българите признават, че са посещавали гледачка или ясновидка, а 14% - астролог. Жените значително по-често прибягват до подобни консултации. Посещения при екстрасенси (11%) и нумеролози (9%) са сравнително редки, но присъствието им показва интерес към алтернативни форми на предсказание.

44% смятат, че съществуват знаци и предзнаменования, които предсказват бъдещето. 37% вярват във връзката между зодиите и астрологията и характера и съдбата. По-младите поколения (18 - 39 г.) демонстрират по-висока склонност да се идентифицират с вяра в астрологията.

Изследването на "Тренд" и по поръчка на "24 часа".

