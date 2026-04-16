"Маркет Линкс" дава над 30% на "Прогресивна България"

Пет партии и коалиции влизат в следващия парламент, като "Прогресивна България" на Румен Радев качва подкрепата до над 30%, показва последното социологическо проучване на "Маркет Линкс" за нагласите преди изборите в неделя, представено тази сутрин от Добромир Живков в ефира на Би Ти Ви.

Изследването е национално количествено проучване. Финансирано е и реализирано съвместно с Би Ти Ви в периода 7-14 април. В него участват 1003 лица над 18 г. Като метод на регистрация са използвани пряко-лично интервю и онлайн анкета.

Когато се вземе предвид преразпределението на колебаещите се, които сега са около 15%, то резултатът на Радев може да достигне 38%.

Под 4-процентната бариера остават „Величие“ с 3,1%, „Сияние“ с 2,3%, МЕЧ с 2% и „БСП – Обединена левица“ с 2%. „Очакваме значително по-голяма избирателна активност. „Прогресивна България“ черпи от тези новоприходящи в изборния процес български граждани“, коментира Добромир Живков. Около 90% от колебаещите се до момента се насочват към Румен Радев, посочи той.

Прогнозите за следващия парламент са 109 мандата за "Прогресивна България", 57 за ГЕРБ-СДС, 37 за ПП-ДБ, 21 за ДПС-НН и 16 за "Възраждане".

Доста смущаващо е, че формирането на редовен кабинет не се припознава като най-важна задача на следващото управление.

Хората също така предпочитат правителство на малцинството, но да е на "Прогресивна България":