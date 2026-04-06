Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

БСП атакуват НС с пионерки, "День победы" и унищожена с циркуляр корупция

Столетницата се опитва комично да яхне GenZ вълната

Днес, 06:14
Кадър от предизборното събитие на БСП във Варна "СОЦ парти за активни хора".

И младежите на БСП са трайно закотвени в миналото, макар да се опитват с нови средства да подклаждат носталгията по социализма, която за поредна година е водеща за кампанията на над 100-годишната партия. Затова и предизборните мероприятия, минаващи под девиза "СОЦ парти за активни хора", са безкраен извор на шеги, закачки и бурен смях.

На едно от събитията например младо момиче с изключително къса пола, обувки на висок ток и пионерска връзка изпълнява провокативен танц под звуците на "На всеки километър" от едноименния сериал. 

От БСП обаче не само не намират хореографията за неподходяща в съчетание с музиката, но шоуто търпи развитие. На сцената има и втора танцьорка, облечена в същата "униформа" - оскъдна пола, високи обувки и пионерска връзка върху бяла риза. За този танц двете млади надежди са подбрали песента на Веселин Маринов "За теб, Българийо". За отбелязване е, че появата на второто момиче не помага за това пред сцената да се напълни с екзалтирана публика.

Като цяло предизборните събития на БСП не блестят с кой знае каква оригиналност. От видеа в социалните мрежи се вижда, че средната възраст на посетителите е 80 години, набляга се на стари шлагери или на марша "День победы" и енергично развяване на червеното знаме на соцпартията.

Има, разбира се, и нови "попадения".

Кандидатът за депутат от редиците на БСП Борислав Иванов е приел предизборната кампания толкова сериозно, че във видео във "Фейсбук" обявява, че отива на битака да продава имуществото си, защото няма пари за кампанията. "Сигурно никой не го е правил това, сигурно хората си мислят, че си правя някакъв флашмоб или пърформънс. Много обичам битака, много хубави хора има там, предимно бандити, които продават крадени неща", казва той. А малко след това обявява, че продава и колата си поради същата причина. Освен това Иванов се възползва от възможностите на изкуствения интелект, като качва, меко казано, странни произведения - дали става въпрос за истинска съпартийка на Иванов или това е плод на въображението му, вероятно няма да разберем.

Всъщност Борислав Иванов доби няколкодневна известност, след като през 2022 г. се опита да свали украинското знаме от сградата на Столичния общински съвет.  Тогава той беше зам.-председател на СОС от редиците на "Атака", както и председател на комисията по обществен ред и сигурност в съвета, но искаше да мине към "Възраждане". Това не се получи и Иванов се преориентира към БСП.

"Тик Ток" открива един нов свят, що се отнася до политиката. Всеки може да прави каквито иска видеа в платформата и да отправя към избиателите си всякакви чудати предизборни послания. Така например един от водачите на листата на БСП в Хасково Ленко Петканин ни показва нагледно какво разбира под израза "да изрежем корупцията", демонстрирайки завидни умения в работата с циркуляр.

 

 

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

парламентарни избори 2026, БСП

ОЩЕ НОВИНИ ОТ БЪЛГАРИЯ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: 8 неудобни въпроса по скандала около българския европрокурор
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Голямото Д потъна в стратегическо мълчание
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Политиците превъртат часовника обратно към 2021 г.
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Могат ли прасетата да изядат ябълките на протеста?