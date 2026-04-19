БСП би се включила в правителство без задкулисни договорки

Победителят получава правото да определи рамките на сътрудничеството и спрямо неговите действия ще определим нашето решение. Това заяви водачът на БСП Крум Зарков по въпроса дали неговата формация би участвала в преговори с "Прогресивна България" на Румен Радев за общо правителство. Зарков говори пред журналисти в партийната централа на "Позитано" 20.

Той допълни, че БСП ще настоява за правителство на принципна основа, не на задкулисни договорки, което хипотетично би означавало, че червените биха преговаряли с всеки, който спазва този принцип. Зарков коментира с уговорката, че все още не е известно дали БСП влиза в парламента.

Соцлидерът изтъкна, че като победител формацията на Румен Радев има правото и отговорността да започне работна по сформиране на правителство. Той посочи, че парламентът трябва да излъчи мнозинство, което да се заеме с наболелите проблеми - да се приеме бюджет, да се вземат мерки срещу инфлацията, да започне промяната в съдебната система. По думите му, ако влезе в парламента, БСП ще се опита да определя дневния ред на институцията, дори и с малко депутати.

Зарков доволно констатира, че БСП е постигнала резултат, който много хора са считали за невъзможен, и това е показало, че движи партията по правилния път. "БСП, българските социалисти и всички леви хора са тук, за да останат. Знаем какво да направим от тук нататък", вярва той.

Във вторник Зарков ще свика Изпълнителното бюро на БСП, а след това и Националния съвет при първа възможност, на които ще се разгледат възможностите напред.