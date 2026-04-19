Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

БСП би се включила в правителство без задкулисни договорки

Ще определим решението си спрямо действията на победителя, посочи соцлидерът Крум Зарков

19 Апр. 2026
Тук сме, за да останем, вярва Крум Зарков.
Тук сме, за да останем, вярва Крум Зарков.

Победителят получава правото да определи рамките на сътрудничеството и спрямо неговите действия ще определим нашето решение. Това заяви водачът на БСП Крум Зарков по въпроса дали неговата формация би участвала в преговори с "Прогресивна България" на Румен Радев за общо правителство. Зарков говори пред журналисти в партийната централа на "Позитано" 20.

Той допълни, че БСП ще настоява за правителство на принципна основа, не на задкулисни договорки, което хипотетично би означавало, че червените биха преговаряли с всеки, който спазва този принцип. Зарков коментира с уговорката, че все още не е известно дали БСП влиза в парламента.

Соцлидерът изтъкна, че като победител формацията на Румен Радев  има правото и отговорността да започне работна по сформиране на правителство. Той посочи, че парламентът трябва да излъчи мнозинство, което да се заеме с наболелите проблеми - да се приеме бюджет, да се вземат мерки срещу инфлацията, да започне промяната в съдебната система. По думите му, ако влезе в парламента, БСП  ще се опита да определя дневния ред на институцията, дори и с малко депутати.

Зарков доволно констатира, че БСП е постигнала резултат, който много хора са считали за невъзможен, и това е показало, че движи партията по правилния път. "БСП, българските социалисти и всички леви хора са тук, за да останат. Знаем какво да направим от тук нататък", вярва той.

Във вторник Зарков ще свика Изпълнителното бюро на БСП, а след това и Националния съвет при първа възможност, на които ще се разгледат възможностите напред.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

БСП, Крум Зарков, парламентарни избори 2026

ОЩЕ НОВИНИ ОТ БЪЛГАРИЯ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: "Драго каза", или как се избират началници в съдебната власт
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Мадяр стана лидер, докато нашите останаха просто политици
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Политиците превъртат часовника обратно към 2021 г.
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Могат ли прасетата да изядат ябълките на протеста?