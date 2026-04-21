Крум Зарков е готов с оставката

Лидерът на БСП Крум Зарков заяви, че ще поиска вот на доверие от Националния съвет и ако не го получи, ще подаде оставка веднага.

"Резултатът на БСП на изборите е много лош, той ни оставя извън парламента, той е закономерен и сме длъжни да го приемем", каза Зарков и посочи, че поема пълната отговорност за резултата и още тази събота свикват Националния съвет на партията.

Ако партията му гласува доверие, Зарков обеща да стартира процес на обновление и реорганизация на социалистическото движение в България.

"Мащабен и дълбок процес, който ще доведе до качествено ново и много силно политическо движение на левите от целия спектър, на защитниците на демократичната и на правовата, социална държава. БСП ще се промени, ще се отвори и ще заеме своето място в първите редици на този процес. Ще се отворим за дискусия, но и още действия, ще се отворим за нови хора и свежи идеи, ще се отворим за всички социално ангажирани българи и цялото ни общество. Не сме в парламента, но ще излезем на чист въздух", посочи Зарков.

"Това не е краят, БСП ще се промени", зарече се лидерът на БСП Крум Зарков по време на пресконференция с коментар за изборните резултати.

Данните на ЦИК показват „Прогресивна България“ на Румен Радев като първа сила с 44,594%. Оспорвано второ и трето място, съответно ГЕРБ-СДС с 13.387% и ПП-ДБ с 12.618%. ДПС и "Възраждане" са четвърти и пети. БСП останаха много под 4-процентния праг за влизане в парламента, което е абсолютен прецедент.

Членът на Изпълнителното бюро и на Националния съвет на БСП Борислав Гуцанов призова лидера на партията Крум Зарков да подаде незабавно оставка, като го обвини в еднолично управление и взимане на грешни решения, довели до изпадането им от парламента. Гуцанов направи това с пост във „Фейсбук“ .

https://www.facebook.com/bgutsanov/posts/pfbid02sH1R5EorMkRUzPiwqHzo4vrwNvdfWswn1TG52GG8CsjtweZ8fKdj1EKtVmS8doRCl