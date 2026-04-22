По-малко от 1.5% от секциите са останали без видеонаблюдение

Един процент от машините за гласуване са създали проблеми на изборите

Повечето от проблемите с камерите са свързани със сканиране на погрешния QR код.
Министерство на електронното управление
Повечето от проблемите с камерите са свързани със сканиране на погрешния QR код.

От всички 11 653 избирателни секции видеоизлъчване не е имало в 168, което означава, че в 98.56% от всички секции видеонаблюдението е било включено и е излъчвало. Това са съобщили от Министерството на електронното управление (МЕУ), като се позовават на доклади от видеонаблюдението, изпращани към ведомството, към Централната избирателна комисия и районните избирателни комисии.

Този резултат е почти идентичен с предходните избори през октомври 2024 г., когато покритието на видеоизлъчването е било 98%, посочват от министерството.

"85% от обажданията в контактния център на МЕУ от избирателни секции са били свързани със сканиране на погрешния QR код. Членовете на избирателните комисии са опитвали да сканират създадения от МЕУ QR код за незрящи гласоподаватели, вместо този за стартиране на видеоизлъчването", обясняват проблемите от ведомството.

От използваните на изборите 9354 машини за гласуване проблеми са създали 110 устройства. Това е подобрение в сравнение с предните избори, сочат от министерството – тогава дефектиралите машини са били 2 процента от всички. Не са отчетени проблеми със софтуера на устройствата.

