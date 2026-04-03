Румен Радев избяга от въпросите на журналист за "Боташ" (ВИДЕО)

Плевенска медия разпространи показателен запис колко недостъпен е лидерът на "Прогресивна България"

03 Апр. 2026
Радев се снима, но на въпроси на журналисти не отговаря.

В предизборната кампания политиците уж слизат сред хората (и при техните фазани) и се стремят максимално да общуват с медиите, но както често се оказва - само в режисирана обстановка, внимателно избягвайки всички неудобни въпроси.

Лидерът на "Прогресивна България" Румен Радев например тотално пренебрегва въпросите на местните медии. Това се вижда от любопитен запис, публикуван от плевенската медия "Плевен24". На него журналист се опитва да му зададе въпроси, но удря на камък. "Как подбрахте листите си в Плевен?", пита журналистът. "Просто избрахме най-доброто", отговаря Радев в крачка, докато се ръкува с граждани.

След което общуването е прекъснато от Слави Василев, който преди да стане кандидат-депутат от ПБ обикаляше медиите, представяйки се за политолог, и хвалеше Румен Радев. Василев не допуска повече журналиста до кандидат-депутата Радев и го насочва към шефа на пресцентъра: "Добре, нали имаме пресцентър! Ето го шефа". На многократните въпроси на журналиста не може ли да се задават директни въпроси на Радев, той получава указания, че има шеф на пресцентъра. Самият шеф на пресцентъра отговаря: "Вие можете да му зададете въпросите, но той вече говори достатъчно". НСО също самоотвержено брани Радев от пресата.

В края на събитието журналистът все пак успява да зададе директен въпрос на Радев, докато той се ръкува с граждани, този път за скандалния договор с "Боташ". Отговор не получава, но някой го контрира: "Кой те прати?".

За подобен сблъсък с Румен Радев и свитата му разказва и журналистът от "Бивол" Вилдан Байрямова. Лидерът на ПБ отново се изнервя за въпрос за договора с "Боташ", после - за това дали Русия е агресор. Разговорът е записван от един от придружаващите Радев и е придружен със заплахи и крясъци.

 

