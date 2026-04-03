Даренията за Радев надхвърлиха половин милион евро

С напредването на предизборната кампания се увеличава финансовата подкрепа на симпатизиращи граждани и кандидат-депутати за предизборната кампания на Румен Радев.

За водената от него коалиция "Прогресивна България" (ПБ) поддръжници са дарили 435 680,11 евро, а претенденти за парламента от нейните листи – 93 315 евро, както показва регистърът на Сметната палата, където участниците в изборите се отчитат. Общо сумата, с която разполага сега кампанията на Радев, възлиза на 528 995,11 евро (данните са към 16 часа на 4 април).

Най-голямото единично дарение от симпатизант на ПБ възлиза на 50 000 евро. Дадено е от Васил Георгиев, който е посочил в декларацията за произход на средствата, че те са в полза на "Политическо движение Социалдемократи" - една от партиите в ПБ, водена от Елена Нонева. Парите идват от продажба на недвижими имоти за периода от януари 2025 г. до февруари 2026 г., посочено е в декларацията.

От кандидатите на ПБ най-много е предоставил Слави Василев - 15 000 евро. Все още няма декларация за произхода на средствата.

Иначе общо за всички участници във вота граждани са дарили 546 281,71 евро (парични и непарични дарения). Това означава, че даренията, в голямата си част, са за коалицията на Радев.

Какво се вижда за останалите водещи формации

ДПС е получило дарение за 100 000 евро от Пламен Пейков. Все още няма декларация за произход на средствата. Партията на Делян Пеевски разполага с още едно дарение - непарично, на стойност 350 евро. Средства от кандидати няма.

Коалицията на бившия му лидер Ахмед Доган - АПС, е получила непарично дарение от 3000 евро от Николай Цонев. Той преди оглавяваше собствена партия, но сега е зам.-председател на наскоро учредената АПС на Доган.

ПП-ДБ, които обикновено събират значителни суми от симпатизанти, досега са отчели едва 600 евро парични дарения и 210 евро непарични. Отделно от това обединението е получило от свои кандидат-депутати 19 932 евро, като парични средства, и 18 269,04 евро, като непарични средства.

БСП разполага със 7292,60 евро от граждани, а от претендентите си за парламента - 12 720,33 евро парични дарения и 2373,78 евро непарични.

Останалите политически сили в настоящото Народно събрание – ГЕРБ-СДС, "Възраждане", ИТН, МЕЧ и "Величие", досега не отчитат нищо - нито от граждани, нито от кандидати. Като парламентарни формации, те могат да разчитат на държавната субсидия.