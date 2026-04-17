Радевата "Прогресивна България" ползва руски хаштагове в TikTok

Кадърът как Румен Радев се ръкува с Владимир Путин се появи в четвъртък вечерта при закриването на кампанията на "Прогресивна България" в "Арена 8888". Днес разбуни социалните мрежи. В сряда вечерта кампанията на партията в Пловдив бе закрита с изпълнения на рапъра Устата, чийто песни са анти Европа и про Кремъл.

Формацията "Прогресивна България" на бившия президент Румен Радев използва рускоезични хаштагове, които са характерни за руски инфлуенсъри.

Това се казва във втория брой на TikTokcracy Tracker - мониторинг на дигиталната информационна среда около парламентарните избори в България на 19 април, който правят базираната в Брюксел Инициатива за свободни медии на Балканите (BFMI) и "Сенсика". Докладът им беше огласен днес.

На 10 март 2026 г. акаунтите на "Прогресивна България" в TikTok започват да използват "паразитиране върху хаштагове" - т.нар. hashtag piggybacking. Това е практика на използване на популярни хаштагове (включително върху несвързано съдържание) за манипулиране на откриваемостта и увеличаване на видимостта в социалната платформа. "Въпреки че тази практика не нарушава условията за ползване на платформата, конкретният избор на хаштагове може да е допълнителен индикатор за чуждо влияние върху кампанията", се казва в изследването.

Официалният акаунт, @progresivna.bg, използва #рекомендации - транслитерация на английската дума recommendations (препоръки), която произхожда от рускоезичната среда на TikTok - в 83 от своите 84 видеоклипа, заедно с варианта #рекомендаци в 30 видеоклипа.

Същият пакет хаштагове се появява в 16 от 17-те видеа, публикувани от свързания неофициален акаунт @onlytruth.bulgari. Този хаштаг се използва предимно в рускоговорящите страни, обикновено от лайфстайл инфлуенсъри и създатели на цифрово съдържание.

"Прогресивна България" се възползва и с промяна на страници и групи във Фейсбук, които първоначално са били създадени за търговски цели, включително и такива, които са били за други партии. Тази практика позволява на политическите субекти да наследят установена аудитория, без да се налага да разчитат на постепенен растеж, който нормално би предхождал политическата видимост в социалните медии. По тази схема са конвертирани около 30 страници и групи, първоначално създадени около проруски теми, и такива, които по-рано са били свързани с ИТН. Те са преименувани в про-Радев, като в някои от случаите това е станало в един и същи ден, което показва общ оператор.

Както при мрежата в TikTok, данните установяват, че "Прогресивна България" е бенефициент на тази инфраструктура. Авторите на изследването обаче не са установили дали самата формация е ръководила нейното изграждане.

Политиките на Meta не забраняват преименуването или пренасочването на страници и групи и практиката не се третира задължително като доказателство за координирано неавтентично поведение (CIB).

В доклада се прави извод, че платформите действат непоследователно и избирателно при изборни манипулации, институциите на България и ЕС реагират бавно, а играчите се адаптират по-бързо от двете.

Вторият брой на TikTokcracy Tracker обхваща периода 16 март - 12 април 2026 г. В него е документирано използването на координирани мрежи в TikTok и Facebook и има данни за изкуствено усилване на видимостта на публикациите при пет от основните политически сили, участващи в изборите.

Това не е "румънски момент". Манипулацията в България не е концентрирана около един кандидат, поддържан от единна координирана мрежа, се казва в проучването.

Българите ще гласуват на 19 април в информационна среда, в която нямат надеждни средства да различат манипулираната ангажираност от автентичната политическа активност, правят извод авторите на доклада.

