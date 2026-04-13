Боен морски дрон с 4 снаряда беше открит в Синеморец

Група на ВМС взриви плаващия съд на място заради съмнения, че на него има експлозиви

13 Апр. 2026
Министерство на отбраната пусна снимки на открития дрон
Министерство на отбраната
Боен плаващ дрон, на чийто борд се намират и 4 снаряда, беше открит на плажа в местността „Корабите“ в Синеморец. По случая незабавно е задействан специализиран екип от Военноморските сили на България, базиран в Бургас.

Поради съмнение за наличие на остатъчно взривно вещество, което не може да бъде извлечено, плавателният съд е взривен с контролиран взрив на място.

Специализираният екип е транспортирал снарядите към Военноморска база – Бургас.

Военнослужещите са действали по искане на Областна администрация Бургас и с положителна резолюция от началника на отбраната адмирал Емил Ефтимов. Групата за разузнаване, обозначаване, извличане, транспортиране и унищожаване на невзривени боеприпаси от военноморската база пък бе активирана по заповед на командира на Военноморските сили контраадмирал Кирил Михайлов.

Само преди седмица крило от безпилотен летателен апарат (дрон) бе изхвърлено от морето на плажа на квартал Крайморие до Бургас. Почти по същото време цял дрон беше изхвърлен от морето срещу нос Лимнос край Царево.

В началото на април пък беше получен сигнал от дежурния по корабен трафик на телефон 112, че кораб е забелязал плаващ миноподобен обект вътре в морето. Тогава специализиран екип от Военноморска база Варна извърши разузнаване на обекта, който беше идентифициран като буй от мидена ферма.

 

