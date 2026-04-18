Боен дрон беше унищожен на плажа в Крапец заради съмнение за експлозиви

Боен дрон беше намерен и унищожен на плажа на Крапец заради съмнение за взрив. Това става ясно от официално съобщение на Министерство на отбраната.

"Специализиран екип от Военноморска база - Варна от състава на Военноморските сили (ВМС) изпълни задача по разузнаване и унищожаване на безпилотен летателен апарат, изхвърлен от морето в района на плажа на село Крапец, Община Шабла", обяви МО.

Министерството разказва и, че групата за разузнаване, обозначаване, извличане, транспортиране и унищожаване на невзривени боеприпаси от Военноморската база беше активирана по заповед на заместник-командира на ВМС, след постъпило искане от ОД на МВР – Варна и положителна резолюция на началника на отбраната.

Военнослужещите са идентифицирали обекта като безпилотен летателен апарат (дрон) с висока вероятност да съдържа взривно вещество. Той е унищожен на място, при спазване на всички мерки за безопасност.

Само часове по-рано специализиран екип от Военноморска база - Бургас от състава на Военноморските сили (ВМС) изпълни задача по разузнаване и транспортиране на безпилотен летателен апарат, който беше изхвърлен от морето в района на къмпинг „Делфин“, Ахтопол. Военнослужещите действаха по искане на областна администрация Бургас и с положителна резолюция от началника на отбраната.

При извършеното разузнаване, обектът е идентифициран като летателен апарат (дрон), който не съдържа взривно вещество, и не представлява опасност. Специализираният екип транспортира предмета към Военноморска база - Бургас.

Преди дни пък би открит боен плаващ дрон, на чийто борд се намират и 4 снаряда, беше открит на плажа в местността „Корабите“ в Синеморец. По случая незабавно бе задействан специализиран екип от Военноморските сили на България, базиран в Бургас. Поради съмнение за наличие на остатъчно взривно вещество, което не може да бъде извлечено, плавателният съд бе взривен с контролиран взрив на място.