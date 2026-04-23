Двигател на ПВО ракета изплува на плажа в Слънчев бряг

Двигател на ПВО ракета и дрон бяха открити последователно в Слънчев бряг и Несебър. Това става ясно от съобщение на Министерство на отбраната.

Първо специализиран екип от Военноморска база – Бургас е изпълнил на 22 април задача по обозначаване и унищожаване на предмет, изхвърлен от морето в района на плажа на к. к. „Слънчев бряг“. Военнослужещите установяват, че откритият предмет е стартови двигател на ПВО ракета. Според военните той не представлява опасност и е транспортиран до военноморската база.

По-късно през същия ден Военноморска база – Бургас е активирана със задача да обследва район на около 150-200 метра от бреговата ивица североизточно от Несебър по информация, получена в областната дирекция на Гранична полиция, за забелязан в морето безпилотен летатаелен апарат (дрон).

Военнослужещите предприели обследване на района при пристигането си на място в тъмната част на денонощието, които продължили в 6.30 ч. в четвъртък с участието на катер от състава на ВМС. В 10.55 ч. екипажът на катера открил и идентифицирал безпилотния летателен апарат. Той било с липсваща носова част и без взривни компоненти. Военнослужещите установили, че дронът не представлява опасност и го транспортират до Военноморска база - Бургас.

Само преди дни бе открит боен плаващ дрон, на чийто борд се намираха и 4 снаряда. Той беше открит на плажа в местността „Корабите“ в Синеморец. Поради съмнение за наличие на остатъчно взривно вещество, което не може да бъде извлечено, плавателният съд бе взривен с контролиран взрив на място.

Седмица по-рано бе намерено крило от безпилотен летателен апарат (дрон), което бе изхвърлено от морето на плажа на квартал Крайморие до Бургас. Почти по същото време цял дрон беше изхвърлен от морето срещу нос Лимнос край Царево.

В началото на април пък беше получен сигнал от дежурния по корабен трафик на телефон 112, че кораб е забелязал плаващ миноподобен обект вътре в морето. Тогава специализиран екип от Военноморска база Варна извърши разузнаване на обекта, който беше идентифициран като буй от мидена ферма.