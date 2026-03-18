Златни накити излязоха изпод училищен двор в Несебър

Строителство в Несебър доведе до разкопаване на ценни артефакти. Изграждането на корпус в двора на училище „Любен Каравелов“ бе съчетано с археологически проучвания, при които бяха открити находки от елинистическата епоха (III–II век пр. Хр.) и от XIII–XIV век. Дейностите са извършени от екипа на „Старинен Несебър“.

След реставрация артефактите ще бъдат изложени в Археологическия музей, съобщи БНТ. Бронзов венец с позлата, сребърна монета – т.нар. „Харонов обол“, кана, стригила, астрагали, бронзови монети, релефно украсени чаши, мъниста и и керамични съдове са част от находките.