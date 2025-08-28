"Седлото" на парашута в Несебър е било сериозно компрометирано

"Съдебно-техническа експертиза показа, че става въпрос за доста сериозно компрометиране на т.нар. сбруя (седло), на което е било детето. Турско производство, няма етикет, на такова производство годността му е около 5 години, но не може да се коментира за момента. Въпрос е на последващи експертизи." Това коментира, цитирана от БНТ, Кремена Стефанова - прокурорът, който се яви по делото за мерките за неотклонение по случая с 8-годишното дете, което на 18 август падна при парасейлинг в Несебър и загина.

Днес Апелативният съд в Бургас отхвърли жалбите на тримата обвинени срещу мерките им за неотклонение и потвърди определението на долната инстанция - отговорникът за атракциона Петко Стефанов и морякът Камен Тенев остават в ареста. Третият обвинен - капитанът на лодката Христо Раев, е на свобода срещу 5000 лв..

Прокуратурата представи днес нови доказателства по случая. Към делото са приложени фирмени документи, сред които книги за инструктаж и контролния талон на лодката, теглила парашута, от който падна 8-годишният Иван.

"Работя в тази фирма от седем-осем години и досега проблеми с техниката не сме имали. Когато капитанът каже - трябва да вържеш ново въже, то се купува. Когато каже - трябва нов парашут, още на следващия ден той се купува", каза пред журналисти в кулоарите на съда капитанът на лодката Христо Раев, предава БТА.

По думите на Раев през това лято атракционът не е работил две или три седмици, тъй като е счетено, че е опасен за клиентите. Раев каза още, че коланите, които се използват за парасейлинга, се сменят редовно, но самият той няма ангажимент да ги връзва на клиентите.

"Просто видях как детето пада. Оттам нататък целта ни беше да спасим майката", каза той.

В съдебната зала на първа инстанция стана ясно, че Тенев е поставил коланите на майката и детето преди полета, а на снимки направени малко преди да се издигнат във въздуха се вижда, че те са прокъсани. Съдията обяви, че има данни морякът да е изхвърли в морето катарамите на коланите в морето след инцидента, вероятно, за да прикрие следи. По време на заседанието преди седмица обвинението представи видео и снимки за състоянието на предпазните колани. Те показват, че още преди вдигането на парашута във въздуха коланите са били в изключително лошо състояние.