Всяко дете на надуваем банан - със застраховка

Всеки летовник, който пожелае да се качи на надуваем банан в морето, вече задължително ще трябва да има застраховка "Злополука". Децата до 14-годишна възраст ще могат да ползват опасни атракции само ако са придружени от възрастен. Това са част от правилата на ползване на атракции с повишена опасност, които транспортното министерство предлага в нов закон, написан специално за тези забавления. Той е публикуван за обществено обсъждане.

Новите правила бяха обещани след трагичен инцидент по време на парасейлинг, при който загина дете. Случаят освети скандално ниво на безхаберие при предлагането на тези атракции, които иначе всяко лято се ползват от хиляди туристи. Тепърва например ще се записва в закон изискване за периодични проверки на съоръженията и други неща, които би следвало да са базова гаранция за безопасност.

Законът обхваща голям кръг от атракции:

- въздушноатракционни услуги - тандемни полети, които се изпълняват с пилот-инструктор с парапланер/делтапланер, както и тандемни скокове с парашут, които се изпълняват с тандемен инструктор, полети с развлекателна цел със свръхлеки въздухоплавателни средства и специализирани операции с аеростат, включително и скокове с бънджи от аеростат;

- водноатракционни услуги - парасейлинг (теглене с парашут от лодка), услуги с джетове и с плавателни средства, както и услуги с теглене на надуваеми съоръжения;

- увеселителни съоръжения, представляващи източник на повишена опасност - съоръжения, които функционират чрез задвижване от външен източник на енергия с висока скорост, бързо въртене или интензивно задвижване или на голяма височина, които при неспазване на правилата за експлоатация или при механична повреда са източник на повишена опасност и могат да доведат до непосредствена или косвена опасност за живота и/или здравето на ползвателите.

Ползването на такива услуги вече ще става задължително със сключена застраховка "Злополука" за всеки потребител. Тъй като сега минималната застрахователна сума по задължителната застраховка „Злополука“ за всяко събитие за всеки пътник е 50 000 лв., тук е предвидено Министерският съвет да определи друг минимум. В противен случай, отбелязват авторите в мотивите, подобен минимален размер на застрахователна сума би довел до невъзможност услугите да бъдат предлагани въобще поради големия брой потребители. Предвижда се и в тези случаи да не важи изискването на Кодекса за застраховането, че не може да се застраховат със застраховка "Живот" малолетни лица с покритие за случай на смърт.

Вероятно застраховката ще става с предоставянето на билет, каквато е практиката при обществения транспорт. Това на свой ред означава, че този бизнес ще излезе на светло, тъй като сега атракциите по морето масово не издават платежни документи.

Ползването на услуги с повишена опасност от лица под 14 години ще се разрешава, ако са придружени от пълнолетно лице, като със заплащането на цената на услугата пълнолетното лице се съгласява с правилата за ползване на услугата и с рисковете, свързани с нея, предвижда още законът. Доставчиците на такива услуги ще имат задължение да утвърждават план за безопасност при предоставяне на услугата и да определят отговорно лице за безопасността. Освен това ще са длъжни да поддържат на видно място правила за безопасност при ползване на услугата, както и ежедневно преди пускане в експлоатация да извършват предексплоатационна проверка.