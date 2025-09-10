Четири контролни органа ще следят атракционните услуги, които представляват източник на повишена опасност. Това предвижда проектът на специален нов закон, разработен от Министерството на транспорта и публикуван за обществено обсъждане.

Трагичният инцидент, при който 8-годишно дете загина при падане от воден парашут в Несебър разкри, че нито един контролен орган не отговоря за безопасността на този вид атракции. Вицепремиерът и министър на транспорта Гроздан Караджов обяви, че се налага приемане на нов закон, който да регламентира изискванията за предоставянето на всякакъв вид атракциони, които може да са източник на повишена опасност.

В Закона за общите изисквания за безопасност при предоставяне на атракционни услуги, представляващи източник на повишена опасност, какво е цялото му наименование, първо се дефинира кои са тези услуги. А именно: всяка дейност, свързана с използването на съоръжения, оборудване или екипировка с развлекателна цел, която би могла да доведе до непосредствена или косвена опасност за живота и/или здравето на ползвателите й и/или на трети лица, и която се предоставя срещу заплащане.

Такива са услуги, за предоставянето на които се ползват увеселителни съоръжения, въздушноатракционни услуги и водноатракционни услуги.

От обхвата на законопроекта са изключени спортните дейности, спортните услуги и спортно-туристическите дейности, уредени в Закона за физическото възпитание и спорта.

Както вече беше обявено, въвежда се задължителна регистрация на атракционните услуги, като всяко съоръжение трябва да има сертификат за безопасност, издаден от фирма, акредитирана да оцени съответствието. Всеки, който има намерение да предоставя атракционни услуги с повишена опасност, преди започване на дейността си е длъжен да подаде уведомление до министъра на туризма за вписване в публичен регистър, който ще се създаде и води в Министерството на туризма. Той е част от Националния туристически регистър и ще е със свободен и безплатен достъп.

Кметовете също ще поддържат електронен регистър за атракционите на територията на общините. Те ще са отговорни за контрола на тяхната дейност. Става дума за увеселителни центрове, водни пързалки, туристически влакчета.

За морските атракции, какъвто е случаят със злощастния парашут, контролът ще осъществява Агенция "Морска администрация", която вече няма да проверява само изправността на плавателните средства, но и годността на екипировката към парашутите. За въздушните атракции като скокове с парашути, делтапланери и др. ще отговаря ГВА.

Комисията за защита на потребителите ще следи дали операторите на атракционите са предоставили предварителна информационна чрез табели на български и английски език. В тях трябва да е посочен ценоразписът, информация за лицето, предоставящо услугата – име/наименование, седалище и адрес на управление, телефонен номер или електронен адрес и интернет страница, описание на услугата, номер и дата на вписването й в регистъра, правила за безопасност.

Доставчиците на атракционни услуги се задължават да застраховат отговорността си спрямо лицата, ползващи услугата и спрямо трети лица, пише в законопроекта. Условията и редът за задължително застраховане ще се определят с наредба на Министерския съвет по предложение на министъра на туризма.

Към закона е предвидено приемането на още няколко наредби. Изискванията по отношение на предоставяне на въздушноатракционни услуги и за съоръженията, оборудването и екипировката ще се уреждят с наредба на Министерския съвет, по предложение на министъра на транспорта и съобщенията и на министъра на икономиката и индустрията.

За водните атракции изискванията за безопасност ще се определят с наредба на Министерския съвет по предложение на министъра на икономиката и индустрията, министъра на туризма и министъра на младежта и спорта.

Санкции

В закона са предвидени редица санкции при неспазване на изискванията за безопасно предоставяне на атракционни услуги. Който предоставя услуги без вписване в регистъра или без сертификат за контрол, издаден от акредитиран орган за контрол за съответното съоръжение, се наказва с имуществена санкция от 10 000 до 50 000 лв. При повторно нарушение имуществената санкция е от 30 000 до 100 000 лв.

До 20 хил. лв. е санкцията за липса на застраховка за отговорност на оператора.

Независимо от плащането на глобата, предоставянето на услугата се спира до изправяне на нарушението.

Предвиждат се глоби и за неподаване на уведомление за инцидент и възпрепятстване на контролен орган.

Предвиждат се санкции и за фирмите, акредитирани да извършват контрол на съоръженията, оборудването и екипировката, включително предпазните средства, използвани при предоставянето на услугите, ако в нарушение издадат сертификати.

За особено тежки инциденти, като причиняване на смърт, ще се търси отговорност по чл. 123 от НК, който предвижда лишаване от свобода от една до 15 години в зависимост от степента на провинението.

В Преходните и заключителни разпоредби са предложени и промени в няколко други закони във връзка с по-ясното регламентиране на предлагането на опасни атракциони - Кодекса за търговското корабоплаването, Кодекса за застраховането, Закона за автомобилните превози и Закона за гражданското въздухоплаване.

Срокът за обществено обсъждане е съкратен на 14 дни. "Обществените отношения, свързани с предоставянето на атракционни услуги, представляващи източник на повишена опасност са с голяма социална значимост и имат масов характер, поради което е необходимо неотложно да бъдат регламентирани", пише в мотивите на авторите на законопроекта.