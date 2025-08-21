След инцидента в Несебър катарамите на коланите са изхвърлени в морето

Булфото Камен Танев - морякът от лодката, Христо Раев - капитанът на лодката, и Петко Стефанов - управителят на водната база. Пред съда и тримата заявиха, че съжаляват за случилото се.

Двама от тримата задържани заради смъртта на 8-годишното момче, паднало при парасейлинг в Несебър, остават в ареста. Това са отговорникът за атракциона Петко Стефанов и морякът Камен Тенев. Третият обвинен - капитанът на лодката Христо Раев, е пуснат на свобода срещу 5000 лв. Това определи Окръжният съд в Бургас, предаде БНТ.

В съдебната зала стана ясно, че Тенев е поставил коланите на майката и детето преди полета, а на снимки направени малко преди да се издигнат във въздуха се вижда, че те са прокъсани. Съдията обяви, че има данни морякът да е изхвърли в морето катарамите на коланите в морето след инцидента, вероятно, за да прикрие следи. "Управителят на дружеството е длъжен да следи за всичко - за изправността на плавателни съдове, за екипировката, за наличие на инструктор при всеки един полет", цитира bTV адвоката Захари Кирилов, който защитава Камен Тенев.

Раев, който излиза на свобода, само е управлявал лодката и не е имал пряк контакт с атракционното съоръжение.

Адвокатката на Раев пък обяви, че не е той човекът, който да отговаря дали има инструктор, защо няма инструктор и какви декларации да се подпишат. "Това, което му е вменено като обвинение, не е в неговите правомощия като капитан. Интересно е, че двата колана са се скъсали на едно и също място по едно и също време с няколко секунди. Първо се къса единият, след това веднага другият, което също е много съмнително. И други изказаха съмнения, че може конкурентна фирма нещо да е направила на коланите", каза Ваня Радиева.

По време на заседанието обвинението представи видео и снимки за състоянието на предпазните колани. Те показват, че още преди вдигането на парашута във въздуха коланите са били в изключително лошо състояние.

"Работим по всички версии. Разследването е в много начален етап. Предстои изготвянето на експертиза", каза наблюдаващият прокурор Сузана Койнова.

Определението на Окръжния съд в Бургас не е окончателно и може да се атакува пред апелативния.

ОЩЕ ЕДНА ТРАГЕДИЯ

Междувременно прокуратурата съобщи, че Борислав Сарафов, който продължава да изпълнява функциите на главен прокурор, е прехвърлил делото за инцидента с АТВ в Слънчев бряг към Националната следствена служба. "Подлежащите на установяване факти и обстоятелства по случая налагат разследването да се извърши от следовател с висока степен на квалификация и опит в работата с оглед правната сложност на делото", сочат от прокуратурата. Освен това родителите на младежа, който се вряза в пешеходците с АТВ-то, работят в МВР в Несебър.

18-годишният обвиняем беше пуснат под домашен арест с определение на Районния съд в Несебър. Предстои утре по делото за мярката за неотклонение като втора инстанция да се произнесе и Окръжният съд в Бургас.

Състоянието на една от пострадалите остава тежко. 34-годишната жена беше хоспитализирана в УМБАЛ - Бургас, където остава в отделението по реанимация с критични показатели и в кома, информира БТА.

Освен жената при инцидента с АТВ, което се качи на тротоар, пострадаха още четирима души.

Родителите на младежа, прегазил хора в Слънчев бряг, работят в МВР И двамата родители на 18-годишният шофьор на АТВ, предизвикал тежкия инцидент вчера в Слънчев бряг, са служители на МВР и работят в РУ-Несебър. Това става ясно от официално съобщение на прокуратурата по случая.

Сдружение "Ангели на пътя" организират утре от 12 ч. протест пред Съдебната палата в София и пред Съдебната палата в Бургас срещу пускането на младежа под домашен арест.