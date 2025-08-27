Бизнесът с атракциони минава на регистрация и застраховки

Снимка БГНЕС С новия закон вицепремиерът Гроздан Караджов иска да запълни всички пропуски в контрола и отговорностите за безопасността на атракционните услуги.

Специален закон за безопасността на атракционните услуги с потенциален риск подготвя министерството на транспорта. Това е отговорът на правителството, след като при инцидент с воден парашут загина 8-годишно дете и се разбра за пълната липса на контрол на тези дейности.

"В закона ще се въведе ясен режим за контрол и отговорности на операторите на тези услуги, както санкции за тези, които нарушават правилата за безопасност", обяви днес на заседанието на Министерски съвет вицепремиерът и транспортен министър Гроздан Караджов.

"Почти всички атракциони крият риск, когато не се спазват правилата за ползване и техническа експлоатация. В момента уредбата за тези дейности е много разпокъсана и недостатъчно разписана, за да се гарантират безопасни условия на ползване", каза Караждов.

За пример той даде водните атракции по морето, където отговорността била единствено по линия на концесионния договор за плажната ивица и максималното наказание при неспазване на изискванията за безопасност е прекратяване на този договор. В същото време Изпълнителна агенция "Морска администрация" отговаряла само за изправността на плавателните съдове, с които се извършват водните атракции, но нямала ангажимент за годността на специалното оборудване и снаряжение като въжета, колани, сбруи, катарами.

В новия закон ще запълним всички пропуски и ще въведем нови общи условия за извършване на тези дейности, каза Караджов.

Предвижда се бизнесът с атракционни услуги да премине на уведомителен режим. Операторите ще трябва да подават уведомления към Министерството на туризма, което ще поддържа публичен регистър за атракциите. Освен това операторите ще бъдат задължени да сключват застраховка "Професионална отговорност" за всяко едно място. Те трябва да изготвят план за безопасност и отговорно лице с необходимата квалификация, както и да сключат договори с акредитирана организация за удостоверяване на правилата за безопасност. по примера с асансьорните уредби.

Организаторите на тези актракциони ще са задължени да водят дневници за проверки и да правят всеки ден инструктажи. На видно място трябва да стоят табели с правилата за ползване на съответната атракция. Всеки потребител ще трябва да подписва декларация за информирано съгласие за възможните рискове и ограничения за възраст или здравословно състояние, ако има такива. По-специални изисквания например ще има за водните, въздушните и автоатракционите. Например ще се забрани лица под 18 години да карат джетове, както и такива, които нямат капитанско разрешително.

В закона ще бъдат регламентирани санкции и наказателна отговорност за нарушителите, която в момента липсва, каза Караджов.

До седмица законопроектът ще бъде качен за обществено обсъждане.