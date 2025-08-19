Медия без
Трима души са обвинени за инцидента с парашут, при който загина дете

Министерството на туризма прехвърли топката на министерството на спорта за трагедията в Несебър

19 Авг. 2025Обновена
Детето е паднало във водата от височина 40-50 метра казаха вчера от полицията.
На трима души ще бъдат предявени обвинения заради трагичния инцидент в Несебър, при който 8-годишно дете загина по време на парасейлинг. Това каза пред "Сега" окръжният прокурор на Бургас Георги Чинев. Обвиненията са за причиняване на смърт заради професионална непредпазливост. Обвинените са капитанът и морякът, който са били в лодката, както и отговорникът на водната база. С прокурорско постановление тримата остават в ареста за следващите 72 часа. В този период прокуратурата ще внесе в съда искане за постоянното им задържане.

По-късно от прокуратурата съобщиха, че към момента са извършени огледи на мястото на инцидента, на парашута и на моторницата. Провеждат се разпити на свидетели. Извършена е и аутопсия на жертвата. Иззета е цялостната документация, имаща отношение към случая. Предстои назначаване на съдебно-медицинска експертиза, както и експертиза, която да установи дали атракционът отговаря на нормативните изисквания за ползването му.

Концесионерът на злополучния плаж Кирил Спасов коментира пред БТА вчера, че вероятна причина за инцидента е проблем с един от коланите. "От години организираме такива атракционни полети, но никога не сме имали инциденти. Екипировката, която използваме, е от най-високо ниво. Колегите не могат да си обяснят как се е случил този ужасен инцидент", посочи той.

Според бургаското издание Флагман.бг по родното Черноморие в момента работят над 20 водни бази, които предлагат полет с парашут, теглен от лодка. Цената на услугата е между 150 и 180 лева за двама души (100-120 за един). Днес нито един от тези обекти не работи, но не заради инцидента, а защото метеорологичните условия не позволяват.

БЕЗ КОНТРОЛ

В България се упражняват 17 вида туристически занимания и атракции, които са непосредствено опасни за живота и здравето на хората и нито едно от тях не е обект на държавен регламент за безопасност. В нито един нормативен документ не е разписано какво да бъде осигуряването за всяка от тези дейности и какви са протоколите за безопасност. Нито една от фирмите, които предлагат високорискови преживявания, не носят отговорност пред друг, освен пред себе си и само те избират чии насоки да ползват в практиката.

Това обяви журналистката Лияна Панделиева с пост във Фейсбук по повод трагичния инцидент от вчера в Несебър, при който 8-годишно момченце падна от парашут по време на парасейлинг и загина пред очите на майка си. Според Панделиева, която за кратко беше съветник на министъра на туризма Мариана Николова в третото правителство на Борисов, този инцидент е бил предизвестен "и беше само въпрос на време да узнаем коя ще е жертвата, нейната народност и възраст". 

Панделиева обяснява, че докато е била в министерството е написала доклад, в който е изредила всички рискови форми на туризъм и защо е изключително наложително съответните федерации да разпишат правила, които да залегнат в обща рамка на рисковите туристически занимания и да са задължителни. После министерството да получи информация кои фирми, ангажирани със съответните дейности, покриват техническите изисквания и те да бъдат вписани в сайта на министерството, за да знае всеки туроператор и всеки потенциален ползвател на чия услуга може да разчита.

Според нея обаче нито един министър на туризма в нито един момент не пожела да отвори темата за рисковите занимания в България, които са неизменна част от туризма.

"НИКОЙ в България не отговаря за сигурността на банани, дюшеци и летящи неща (не говоря за самолети). Всъщност - нито една институция не следи за сигурността в нито едно опасно занимание за туристи", пише Панделиева.

РЕАКЦИЯ

Едва днес се появи и коментар от Министерството на туризма по повод трагичния инцидент в Несебър. В него се посочва, че този случай "надхвърля правомощията на министерството" и се признава, че няма  яснота кой извършва контрола върху подобни атракциони. 

"Министерството изразява готовност да участва активно в този разговор и да подкрепи решения, които ще доведат до по-ясна система на контрол", се казва в съобщението.

"Случаят в Несебър е изключително трагичен. Макар че не е от компетенциите на Министерството на туризма, това не означава, че той не буди тревога. По примера на други държави трябва ясно да се знае не само кой и къде издава разрешителните за подобни екстремни атракциони, но и кой и как контролира тяхната безопасност. Възможно е тези функции да бъдат в обхвата на Министерството на младежта и спорта. Разговорът по тази тема предстои", коментира министърът на туризма Мирослав Боршош.

По-късно пред журналисти в Априлци министър Боршош директно заяви: "На този етап нямаме институция, която да може да носи отговорност и да упражнява контролни функции по отношение на екстремните атракциони". Според него тъй като екстремните спортове се упражняват от съответните клубове към Министерството на младежта и спорта, контролът на съоръжения като парашут, бънджи, парапланер, балони или др., са в прерогативите на това министерство.

Министерството на здравеопазването пък обяви, че е разпоредило незабавна проверка на Изпълнителна агенция „Медицински надзор“ (ИАМН) и Центъра за спешна медицинска помощ – Бургас (ЦСМП-Бургас) за изясняване на всички обстоятелства, свързани с инцидента в Несебър, при който почина дете на 8 години.

"Първата линейка, която се е намирала най-близо до мястото на инцидента е с долекарски екип. Линейката е била напълно оборудвана за оказване на спешна медицинска помощ. Екипът е започнал незабавни реанимационни мероприятия, които са продължили до пристигането на втора линейка с реанимационен екип", заявяват от МЗ.

Разпоредената проверка ще проследи своевременността и последователността на всички предприети действия, както и координацията между отделните звена.

От МЗ уверяват, че резултатите от проверката ще бъдат оповестени публично след приключването ѝ.


За друг инцидент с парашути, за който все още няма виновни, си припомнете тук:

Собственикът на балона: Парашутистите са допуснали грешка
Аз като пилот на балон на съм позволил да се случи нищо. Момчетата са скочили и те са допуснали грешка. Това каза Веселин Христов, собственикът на балона, от който скочиха двама парашутисти на 23 октомври.
26 Окт. 2024

 

