"Морска администрация" вече ще отговаря за водните парашути

"Морска администрация", която е изпълнителна агенция към Министерството на транспорта, ще отговаря за безопасността на водните парашути. Министърът на транспорта Гроздан Караджов съобщи, че утре ще внесе на заседанието на кабинета предложения за промени в няколко наредби, след като 8-годишно дете загина от падане от парашут в морето до Несебър.

"Работим не по някакви нови регулации за атракционите, а да въведем допълнителни условия за безопасност, които досега не ги е имало", каза Караджов пред журналисти. Той обясни, че при водните парашути, т.нар. парасейлинг, към момента са регулирани само безопасността на плавателните съдове. Лодката, с която е бил теглен злополучния парашут, е била проверявана два пъти от "Морска администрация" това лято и не били открити нередности.

Нито една институция обаче не е била отговорна за контрола на въжетата, сбруите и катарамите на водните парашути, теглени от лодки. "Ще въведем определени стандарти за тях, има такива европейски стандарти за безопасност, и те ще са не само за парасейлинга, а и за други водни атракциони. Ще приложим опита на Гърция", обясни Караджов. Той уточни, че в южната ни съседка именно службата "Морска администрация" отговаряла за тези съоръжения.

Ще бъдат направени промени и в други наредби, свързани с атракциони с потенциален риск, като се разпишат допълнителни изисквания за безопасността на оборудването и кой ги проверява. За пример Караджов даде наредбата на МРРБ за безопасността и техническите изисквания на съоръженията, поставяни в увеселителни обекти, където в момента били разписани изисквания само за въртележки, виенски колела и гондоли.

ЗАБРАНИ И САНКЦИИ

Ограничения деца да ползват определени рискови атракциони и гарантиране на наказателна отговорност за фирмите, които предлагат такива забавления без гаранции за сигурност, са други възможни промени, които утре ще обсъжда кабинета. За тях спомена днес и премиерът Росен Желязков.

"Моят съвет към експертната група, която подготвя нормативните промени, свързани с атракционите, е да не действат реактивно и панически", коментира премиерът Росен Желязков. По думите му предложените регулации не трябвало да прерастват в "сериозна намеса на държавата в свободата на търговската дейност", но и да гарантират превенция на всякакви рискове, които съпътстват подобни забавления.

"Потребителите трябва да имат гаранция, че тези съоръжения са преминали през необходимата сертификация за качество и безопасност", каза Желязков.

Според него трябва да се въведат и филтри, които ограничават малолетни и непълнолетни да упражняват някои от атракционите. "Палитрата от такива дейности е огромна. Ние сме анализирали това, което в момента има на туристическия пазар, но съм сигурен, че през следващите години ще има други форми на високоадреналинови дейности. Затова решенията ни не трябва да бъдат тематични за определени дейности, а по-общи. Освен това трябва да се гарантира, че ще се търси административна и наказателна отговорност на тези, които предлагат тези услуги", посочи Желязков.

Премиерът каза още, че се обмисля да се въведе правоспособност за управление на джетове в морето, както и забрана лица под 18 годишна възраст да карат джетове. "Като гледам какво става по морето, въпрос на време е да се случи нещастен инцидент", каза Желязков.