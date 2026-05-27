Северна Корея изстреля ракета, насочвана с изкуствен интелект

Днес, 09:59
Снимка, публикувана от официалната Корейска централна информационна агенция (KCNA), показва тестови изстрелвания на новоразработени леки многоцелеви ракетни системи и тактически крилати ракетни системи на неразкрито място в Северна Корея.
Снимка, публикувана от официалната Корейска централна информационна агенция (KCNA), показва тестови изстрелвания на новоразработени леки многоцелеви ракетни системи и тактически крилати ракетни системи на неразкрито място в Северна Корея.

Северна Корея обяви, че е извършила изпитание на нова лека многофункционална ракетна система, както и на многоцелева система за тактически крилати ракети, предават БТА и Франс прес. Според "Блумбърг" ракетите са насочвани с помощта на изкуствен интелект.

Тези военни изпитания, за които първо съобщи южнокорейската армия, са били наблюдавани от севернокорейския лидер Ким Чен-ун, съобщи официалната новинарска агенция KЦТА.

Съвместното командване на въоръжените сили на Южна Корея съобщи вчера, че около 13:00 ч. местно време (07:00 ч. българско време)  е засекло изстрелването на "няколко снаряда" към Жълто море, сред които и балистична ракета с малък обсег, изстреляна от севернокорейския град Чонджу, в провинция Северен Пьонан.

Северна Корея засили ракетните си изпитания през последните седмици. Това беше първото изпитание, извършено от Северна Корея от 37 дни насам и осмото за тази година, посочва АФП. Според южнокорейската армия ракетите са прелетели около 80 километра.

Междувременно външният министър на Сингапур Вивиан Балакришнан се срещна днес в Пхенян със севернокорейската си колегата Чое Сон-хюи, предаде КЦТА. Двамата са обсъдили задълбочаването на двустранното сътрудничество и са обменили мнения за международната обстановка в регионален и глобален план, посочва Ройтерс.

