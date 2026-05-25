Папата издаде енциклика за опасността от ИИ

Папата призова да не се допуска собствениците на изкуствен интелект да завземат властта над човечеството. Понтификът също така се опасява, че ИИ може да засили войните на Земята.

Лъв XIV издаде първата си енциклика. Тя е посветена на изкуствения интелект. Нарича се „Величието на човечеството“ („Magnifica humanitas“) и развива идеята, че ИИ трябва да служи на човечеството, а не да помага за концентриране на властта.

Основните положения на документа са цитирани от Vatican News. Технологията не е сила, враждебна на човечеството, нито зло, но никога не е неутрална, защото приема чертите на онези, които я разработват, финансират, регулират и използват. Технологиите не бива да бъдат в ръцете на малцина, увеличавайки разликата между включените в дигиталната революция и изключените от нея. В дигиталната епоха социалната справедливост изисква равен достъп до възможности за всички хора, защита на най-уязвимите, борба с омразата и дезинформацията, както и поставяне на използването на технологиите под обществен контрол, „така че водещ принцип да бъде не само печалбата, но и достойнството на всеки човек и общото благо на всички хора“. Необходим е бдителен подход към ИИ. Изборите не бива да се диктуват единствено от ефективността и печалбата. ИИ може да имитира и моделира човека, но не притежава морално съзнание, емпатия, междуличностни или духовни способности. Нужно е отговорно отношение на всеки етап от разработката на технологиите, включително в рамките на законодателството за ИИ.

Не може да се пренебрегва въздействието на новите технологии върху околната среда, тъй като те изискват огромни количества енергия и вода. ИИ трябва да бъде „разоръжен“, освободен от манталитета на военната и икономическата конкуренция: „Разоръжаването означава дискредитиране на предположението, че техническата мощ автоматично дава право на управление. Разоръжаването не означава отказ от технологии, а предотвратяване на тяхното господство над човечеството.“ ИИ поражда нови форми на робство, включително при добива на редкоземни елементи, необходими за технологиите. Важно е да се води борба с тези нови форми на експлоатация.

Папата също така разкритикува използването на оръжия, свързани с ИИ, тъй като „няма алгоритъм, който да може да направи войната морално приемлива“. „ИИ не премахва присъщата на конфликта безчовечност; напротив, той може само по-бързо да предизвиква конфликти и да ги прави по-безлични, понижавайки прага за използване на насилие, превръщайки отбраната в прогнозиране на заплахи и свеждайки жертвите до данни. По този начин той ще ни приучи към мисълта, че насилието е неизбежно и се нуждае единствено от оптимизация“, отбеляза понтификът.

Идеи за това, че изкуственият интелект в съвременните войни може да се превърне в „оръжие за масово поразяване“, вече се изразяват и от компании, които използват ИИ във военните технологии.