Украински дрон прелетя Черно море и падна в турски град

Днес, 02:30

Дрон прелетя Черно море, повреди покрив, удари два прозореца на сгради и падна на улица в турския град Самсун, съобщи агенция Sözcü. 

Инцидентът се случил рано сутринта вчера, около 06:30 ч. местно време, в квартал „Казъм Карабекир“ на район Илкадъм в черноморския град Самсун.

Местните жители се събудили от силен тътен, който първоначално помислили за газова експлозия. Отломките са паднали на улица, като са нанесени материални щети по покривите и прозорците на две жилищни сгради. Няма пострадали хора.

Дронът е украински, твърди Doğru Haber. Предполага се, че става дума за украинския дрон-примамка „Мая“. Към момента турските власти и разследващите органи все още провеждат експертиза и не са излезли с официално потвърждение за държавната принадлежност на дрона.

Най-вероятно той е излязъл от курса заради руско заглушаване или техническа неизправност по време на удар срещу Крим или Краснодарския край.

Турската полиция започна разследване. 

