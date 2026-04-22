Европейският съюз одобри 20-ия пакет санкции срещу Русия, както и отпускането на кредит за Украйна в размер на 90 млрд. евро. Брюксел взе решение да предостави финансирането на Киев още през декември миналата година, но Унгария блокира изпълнението му.

От края на януари 2026 г. основното изискване на Будапеща беше възобновяване на доставките на руски петрол по тръбопровода „Дружба“, чийто украински участък беше повреден. В момента тръбопроводът отново функционира.

На неформална среща на върха в Кипър (страната в момента председателства Съвета на ЕС) посланиците на европейските държави предварително се съгласиха да отпуснат кредита на Украйна. Формалната процедура по подписване на документите трябва да приключи в четвъртък, 23 април. В същия ден в Кипър ще се срещнат и лидерите на страните от ЕС.

„Разблокирането [на кредита] е правилен сигнал при настоящите обстоятелства. Русия трябва да прекрати своята война. А мотиви за това могат да се появят само когато както подкрепата за Украйна, така и натискът върху Русия бъдат достатъчни“, приветства решението на ЕС президентът на Украйна Владимир Зеленски.

„Украйна изпълнява своите задължения в отношенията с Европейския съюз, дори по такива сложни въпроси като работата на нефтопровода „Дружба““, добави той.

Киев може да започне да получава 90 млрд. евро в рамките на 24 часа, ако Унгария не подаде писмено възражение, съобщи, според Reuters, представител на германското правителство.

Тези средства ще помогнат на Украйна да балансира бюджета си, в който през 2026 г. липсват най-малко 52 млрд. щатски долара, отбелязва Reuters. Без кредита от ЕС, смятат икономисти, още през юни Киев може да започне да изпитва недостиг на средства.

Във вторник европейският комисар по икономиката Валдис Домбровскис заяви, че през 2026 г. Украйна трябва да получи 45 млрд. евро, а през 2027 г. - още 45 млрд. евро.