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Украйна атакува петролен комплекс в Санкт Петербург

03 Юни 2026Обновена
Това е най-големият петролен комплекс в Северозападна Русия
ASTRA
Това е най-големият петролен комплекс в Северозападна Русия

В Санкт Петербург сутринта на 3 юни в резултат на украинска атака с дронове е възникнал пожар в най-големия петролен комплекс в северозападна Русия – АД „Петербургски нефтен терминал“.

Според данни на вестник „Комерсант“, „Петербургски нефтен терминал“ е един от най-големите руски терминали за претоварване на нефтопродукти в Балтийския регион, модерен специализиран комплекс за товаро-разтоварни дейности и най-голямата към момента компания в Голямото пристанище на Санкт Петербург.

На територията му с обща площ от 37 хектара се намират 21 резервоара за съхранение на светли и тъмни нефтопродукти. Пропускателната способност е 12,5 милиона тона годишно. Предприятието е признато за стратегически важно за сигурността на Руската федерация. От 2000 г. е включено в регистъра на субектите на естествените монополи. Според данни на СПАРК-Интерфакс приходите на терминала за 2024 г. са възлизали на 8,6 милиарда рубли, а печалбата – на 5,8 милиарда рубли. През 2020 г. през него са били експедирани 8,2 милиона тона нефтопродукти.

Според изданието „Бумага“ градът е бил атакуван от над 50 безпилотни летателни апарата. На територията на терминала са възникнали няколко огнища на пожар, а на видеозаписи е заснет взрив на един от резервоарите с гориво.

Днес в Санкт Петербург започва Петербургският международен икономически форум, на който се очаква да пристигнат и чуждестранни бизнесмени. Разстоянието от атакувания днес нефтен терминал до „Експофорум“, където ще се проведе форумът, е около 17 км.

В петък Путин трябва да изнесе реч на Петербургския международен икономически форум.

Тази година форумът се провежда в особено напрегната обстановка. 
 

Безпилотни летателни апарати атакуваха инфраструктурни обекти в Кронщат, Кировския и Красноселския район, съобщи губернаторът на Санкт Петербург Александър Беглов. По думите му няколко обекта са били повредени. Няколко души са пострадали при атаката, съобщи Беглов. Според него обаче няма жертви.

В Кронщат е атакуван местният морски завод, който обслужва корабите и подводниците на военноморския флот на Русия, пише Телеграм каналът ASTRA. Това бе потвърдено и от украинския президент Володимир Зеленски, който написа в Телеграм, че Украйна е поразила "военни цели на Кронщатската база".
"Кронщатският морски завод" е най-голямото ремонтно предприятие за кораби и подводници в Северозападния регион на Русия. Всяка година той обслужва десетки кораби и други плавателни съдове на Балтийския и други флотове.

Заради атаката на летище Пулково повече от два часа са били забавени 29 полета, а девет са били пренасочени към резервни летища. Местни жители се оплакаха, че предупрежденията за заплаха от безпилотни летателни апарати са били изпратени със закъснение.

 

 

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украински удари по руска територия

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