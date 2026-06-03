Украйна атакува петролен комплекс в Санкт Петербург

В Санкт Петербург сутринта на 3 юни в резултат на украинска атака с дронове е възникнал пожар в най-големия петролен комплекс в северозападна Русия – АД „Петербургски нефтен терминал“.

Според данни на вестник „Комерсант“, „Петербургски нефтен терминал“ е един от най-големите руски терминали за претоварване на нефтопродукти в Балтийския регион, модерен специализиран комплекс за товаро-разтоварни дейности и най-голямата към момента компания в Голямото пристанище на Санкт Петербург.

Our long-range sanctions carried out by the warriors of the Security Service of Ukraine, the Unmanned Systems Forces, the Special Operations Forces, the Defense Intelligence of Ukraine, and the State Border Guard Service of Ukraine have yielded good results. Important facilities… pic.twitter.com/esxYMexU8d — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) 3 юни 2026 г.

На територията му с обща площ от 37 хектара се намират 21 резервоара за съхранение на светли и тъмни нефтопродукти. Пропускателната способност е 12,5 милиона тона годишно. Предприятието е признато за стратегически важно за сигурността на Руската федерация. От 2000 г. е включено в регистъра на субектите на естествените монополи. Според данни на СПАРК-Интерфакс приходите на терминала за 2024 г. са възлизали на 8,6 милиарда рубли, а печалбата – на 5,8 милиарда рубли. През 2020 г. през него са били експедирани 8,2 милиона тона нефтопродукти.

Според изданието „Бумага“ градът е бил атакуван от над 50 безпилотни летателни апарата. На територията на терминала са възникнали няколко огнища на пожар, а на видеозаписи е заснет взрив на един от резервоарите с гориво.

Днес в Санкт Петербург започва Петербургският международен икономически форум, на който се очаква да пристигнат и чуждестранни бизнесмени. Разстоянието от атакувания днес нефтен терминал до „Експофорум“, където ще се проведе форумът, е около 17 км.

В петък Путин трябва да изнесе реч на Петербургския международен икономически форум.

Тази година форумът се провежда в особено напрегната обстановка.



Надо признать: приветственное послание гостям ПМЭФ от Украины получилось гораздо более ярким, чем приветственное послание от Путина. pic.twitter.com/MR7yA5LXUi — Проф. Преображенский (@prof_preobr) 3 юни 2026 г.

Безпилотни летателни апарати атакуваха инфраструктурни обекти в Кронщат, Кировския и Красноселския район, съобщи губернаторът на Санкт Петербург Александър Беглов. По думите му няколко обекта са били повредени. Няколко души са пострадали при атаката, съобщи Беглов. Според него обаче няма жертви.

В Кронщат е атакуван местният морски завод, който обслужва корабите и подводниците на военноморския флот на Русия, пише Телеграм каналът ASTRA. Това бе потвърдено и от украинския президент Володимир Зеленски, който написа в Телеграм, че Украйна е поразила "военни цели на Кронщатската база".

"Кронщатският морски завод" е най-голямото ремонтно предприятие за кораби и подводници в Северозападния регион на Русия. Всяка година той обслужва десетки кораби и други плавателни съдове на Балтийския и други флотове.

Заради атаката на летище Пулково повече от два часа са били забавени 29 полета, а девет са били пренасочени към резервни летища. Местни жители се оплакаха, че предупрежденията за заплаха от безпилотни летателни апарати са били изпратени със закъснение.