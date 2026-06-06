Украйна удари ключова база на руския военноморски флот

Украйна нанесе най-крупния си въздушен удар по Санкт Петербург и Ленинградска област часове след като руският президент Владимир Путин отхвърли предложението за мирни преговори, направено от украинския президент Володимир Зеленски. Губернаторът на Ленинградска област Александър Дрозденко каза, че са свалени 144 украински дрона. Това е четвърти масиран удар срещу областта, но в предишните случаи бяха използвани много по-малко дронове - до 60. Това е втори удар в областта по времето на Международния икономически форум в Санкт Петербург - първият бе в деня на откриването в сряда.

"Петербург е подложен на мащабна атака с дронове. Работят средствата за ПВО", съобщи и губернаторът на Санкт Петербург Александров Беглов. За първи път от началото на войната той призова жителите на града да не напускат домовете си и предупреди, че ще има проблеми с мобилния интернет.

Дрозденко съобщи, че временно са евакуирани жителите на Ломоносовския район на фона на пожар в "обект на министерството на отбраната". Предполага се, че това там гори и се детонира техническата минно-торпедна база на ВМФ.

Украинският канал Exilinova+ написа, че са атакувани морският завод в Кронщад и склада на 15-и арсенал на ВМФ на Русия. Според руския Телеграм канал Astra, са пострадали Кадетският морски корпус в Кронщад, Петерховската петролна база и Научно-изследователският институт за морска топлинна техника. За няколко часа бе отцепен целия Кронщад.

Дроны над Петербургом и Ленобластью: атакованы объекты Минобороны



Ленинградская область и Санкт-Петербург подверглись масштабной атаке БПЛА. Первые данные о беспилотниках появились в 5:37 по московскому времени.



В одном из зданий СПбГУ – НИИ физики им. Фока в Петродворце… pic.twitter.com/opWBOaeHBb — Activatica (@Activatica) 6 юни 2026 г.

Украинският президент Володимир Зеленски потвърди удара по арсенала на ВМФ в Кронщад. "Време е да приключваме тази война. Но руското ръководство иска да воюва. Затова работят украинските санкции за тази агресия. Всички прояви на несправедливост срещу Украйна ще имат справедлив отговор", написа той в Телеграм.

Силите за специални операции на Въоръжените сили на Украйна също потвърдиха удара и отбелязаха, че Кронщад е "символ на военно-морските сили на Русия и стратегически елемент от военната машина на противника." "В базата са разположени военни кораби, подводници, учебни центрове, докове за ремонт и корабостроителни мощности", добавят оттам.

Очевидци публикуват снимки на гъст дим над Научно-изследователският институт за морска топлинна техника, който е ключов за разрабоката на подводни морски оръжия за ВМФ. Там се създават и усъвършенстват торпеда, установки, двигатели и др.

Министерството на отбраната на Русия съобщи, че през нощта ПВО е унищожила 376 украински дрона над 16 руски региона. В Краснодарския край е ударена петролната база в Уст-Лабинск. Гъст дим се издига и над пристинащето в окупирания Мариупол.

Украйна съобщи, че е свалила 249 от 272 руски дрона над нейна територия.