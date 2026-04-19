Украйна удари руски завод за дронове

Украинските въоръжени сили (ВСУ) нанесоха удари по завода "Атлант Аеро" в Таганрог, който произвежда дронове за руската армия. Фабриката е обстрелвана с ракети "Нептун", в резултат на което на територията ѝ е избухнал голям пожар, съобщи украинският военноморски флот във "Фейсбук" и публикува снимки.

Губернаторът на Ростовска област Юрий Слюсар потвърди ракетния удар в региона. Той заяви, че е повредена търговската инфраструктура, а огънят бушува в склад.

Според местни жители е бил атакуван Таганрогският автомобилен завод. Преди там са се сглобявали различни леки и товарни автомобили, но поради финансови проблеми напоследък се използва за производство на дронове за руските военни.

По-конкретно, "Атлант Аеро" се намира в помещенията на автомобилния завод. Сега там се извършва разработка и производство на безпилотни летателни апарати - ударни и разузнавателни дронове тип "Молния", както и компоненти за дрона "Орион".

По-късно стана ясно, че е ударена самата производствена сграда.

"ВСУ нанесоха прецизен удар с ракети "Нептун" по производствената сграда на завода "Атлант Аеро" в Таганрог. Това отбранително предприятие е важна част от руския военно-промишлен комплекс, където са разработени и произведени дронове, включително ударно-разузнавателният дрон "Молния", компоненти за дрона "Орион" и други компоненти за безпилотни летателни апарати и космически технологии", се казва в изявлението от Киев.

Безпилотният летателен апарат "Орион" тежи приблизително един тон и може да носи до 250 кг полезен товар, който може да включва системи за аерофотоснимка, модули за електронно разузнаване, оптоелектронни системи, управляеми бомби КАБ-20, ракети Х-50 и и др.

"Унищожаването на това съоръжение ще намали производствените възможности на противника за безпилотници и ще отслаби способността на руския агресор да нанася удари по цивилни цели на украинска територия", се казва още в изявлението.