Посолството на Украйна се оплака от прояви на ксенофобия у нас

Днес, 19:42
Посланикът на Украйна Олеся Илашчук
Посланикът на Украйна Олеся Илашчук

Посолството на Украйна у нас се оплака от увеличените случаи на омраза и ксенофобия срещу граждани на страната, пребиваващи у нас. За тях са получени множество сигнали, се съобщава в острата позиция. Ето какво пишат от посолството:

"Посолството на Украйна с тревога отбелязва увеличаването на случаите за използване на речта на омразата и ксенофобия срещу граждани на Украйна, пребиваващи в Република България временно, постоянно или със статут на временна закрила на Европейския Съюз.

Сигналите, получени от граждани и представители на неправителствения сектор, показват увеличаването на случаите на нарушения на човешките права срещу украинци, манипулиране с информация, публикуване на манипулативни изявления, ксенофобски призиви срещу украинците и украинската общност като цяло.

Всичко това създава нездравословна и опасна среда, която може да доведе до опасна ескалация. Системната антиукраинска реторика от страна на определени политически сили представлява заплаха за живота и сигурността на украинските граждани.

Призоваваме официалните власти, правозащитните организации и лидерите на общественото мнение да осъдят опасното и безпочвено подбуждане към омраза срещу украинците в България.

Що се отнася до споменаването на дейността на отделни украински компании в България, припомняме, че икономическото сътрудничество между Украйна и Република България се основава на действащите междуправителствени споразумения за взаимна защита на инвестициите, които предвиждат гаранции за справедливо и равно третиране на инвеститорите, защита на техните законни права и осигуряване на прозрачни правни механизми за разрешаване на спорове.

Убедени сме, че всички въпроси, свързани с дейността на чуждестранните инвеститори, трябва да се разглеждат изключително в правната сфера и в съответствие с международните задължения на страните, без политизиране."

