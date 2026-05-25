Украйна бележи ударен ръст в производството на дронове

Украинското Министерство на отбраната е сключило договори за 5 пъти повече дронове от клас middle-strike през първите 5 месеца на тази година, отколкото за цялата 2025 г.

Дроновете от клас middle-strike са междинно звено между FPV-дроновете и deep-strike системите за удари дълбоко на територията на Русия.

Безпилотниците от този тип са предназначени за удари по цели в тила на противника на разстояние от 30 до 200 км. На такава дистанция се намират руски складове за боеприпаси, командни пунктове, маршрути за снабдяване, ПВО, радари и пунктове за управление на дронове.

Увеличаването на договорените количества в такъв мащаб означава, че до края на годината оперативната дълбочина на руския тил просто ще бъде смазана, коментира УНИАН.