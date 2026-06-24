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ВСУ поразиха завод за хелий и газов комплекс в Оренбург

Нанесени са щети и на космическия комуникационен център "Владимир"

24 Юни 2026Обновена
Газовият комплекс в Оренбург е сред най-големите в света
Газовият комплекс в Оренбург е сред най-големите в света

От Генералния щаб на ВСУ съобщиха, че са били поразени единственият в Русия завод за хелий и един от най-големите газохимически комплекси в света.

Под ударите са попаднали Оренбургският газопреработвателен завод (ГПЗ) и единственият в Русия завод за производство на хелий (ОГЗ). Разстоянието до тези обекти е над 1200 км от линията на бойните действия.

Тези предприятия са част от единен производствен цикъл. Газопреработвателният завод отделя пречистен природен газ и сяра, която се използва за производството на взривни вещества и черен барут. Заводът за хелий от своя страна използва пречистената суровина без съдържание на сяра и чрез дълбоко охлаждане извлича от нея най-ценните компоненти. Сред тях са хелият, необходим за течногоривни ракетни двигатели и системи за насочване, както и етанът — ключов елемент за синтеза на специални пластмаси, изолация на авиационни кабели и компоненти за твърдо ракетно гориво.

Оренбургският газопреработвателен завод е един от най-големите газохимически комплекси в света. Въведен е в експлоатация през 1974 г. Капацитетът му е 45 млрд. куб. м газ годишно, а през него преминават до 60% от всички суровини, преработвани от компанията "Газпром Переработка".

ВСУ съобщава и за повреди по две сгради, последвани от пожар, на територията на космическия комуникационен център „Владимир“ във Владимирска област на Русия.

Центърът осигурява функционирането на системите за спътникова и далечна космическа връзка, които се използват, наред с другото, в интерес на силовите структури на държавата агресор.

Генералният щаб на Въоръжените сили на Украйна уточни последиците от атаката срещу Центъра за космически комуникации „Дубна“ в Московска област преди 2 дни. 

Съобщава се за пряко попадение в апаратно-модулния комплекс на 32-метровата антена Mark IV, използвана за предаване на сигнали, както и в техническа сграда, разположена в непосредствена близост до този обект.

Освен това е регистрирано поразяване на основния производствено-административен (хардуерно-софтуерен) корпус с частично разрушаване на една от носещите стени. В тази сграда се намират централният комуникационен възел, оборудването на наземния комплекс за управление и централният пункт за контрол на сателитната мрежа.

Посоченият обект в град Дубна е най-големият наземен възел за космически комуникации в Русия. Центърът се използва от армията, както и за контрол на работата на сателитите-ретранслатори, които руското Министерство на отбраната използва за разузнаване, насочване към цели и координация на войските.

 

 

 

 

 

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Ключови думи:

ВСУ, украински удари по руска територия

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