Украйна започва голяма реформа на армията си

Пехотинците ще вземат средно 300 000 гривни, което е около 7000 долара на месец

Украйна започва голяма реформа на въоръжените си сили. “Нови договори, ясни условия за служба, увеличени заплати и повече справедливост за военните", обясни принципите й министърът на отбраната Михайло Фьодоров в пост в Телеграм.

"За първи път от 2022 г. насам Украйна постепенно си възвръща инициативата на бойното поле. Цената на напредъка за Русия непрекъснато нараства. През май Украйна си върна повече територия, отколкото Русия успя да завладее. Благодарение на мащабирането на дронове със среден обсег, Украйна вече държи под огневи контрол сухопътния коридор до Крим и други критични маршрути за снабдяване на руските войски на юг... Това е исторически момент за държавата да принуди Русия към мир и да прекрати войната в силна позиция“, пише още Фьодоров.

За да се постигне това, според него, е необходима нова система за военна служба, „изградена върху уважение към личността, справедливост и ясни правила“.

Реформата включва: нова договори с ясни условия за служба. Договорът за пехотна щурмова служба е 14 месеца за цивилни, 10 месеца за действащи военни и поне 6 месеца за вече пенсионирали се военни. Договорът за пилоти на безпилотни летателни апарати, оператори на НРК, артилеристи, специалисти по електронна война и други бойни специалности е за 24 месеца, а за другите родове войски - 24 месеца, с възможност за заемане на позиции в тиловия ешелон.

Всеки договор дава възможност за гарантирана отсрочка от поне 6 месеца, като колко точно ще е тя ще се изчислява според продължителността на службата и времето, прекарано на бойното поле. Например, за пехотинец, който е служил 10 месеца, 4 от които на фронта, отсрочката е 18 месеца.

Заплатите в пехотата също ще се увеличат значително. Те ще са средно около 300 000 гривни - това е около 7000 долара на месец. Максималната сума е 460 000 гривни. "Защото пехотата днес е най-трудната и рискована работа в света. Нашата цел е да върнем мотивирани военни в системата“, обясни Фьодоров.

Реформата включва и набиране на чужденци за укрепване на бойните части. Целта е да се запълнят 30-50% от щурмовите и пехотните позиции с тях.

Специално внимание е отделено на хората, които самоволно са оставили военните си части. Те могат да изберат къде да се завърнат, като има дават бърза "писта" към 50-те най-ефективни бойни подразделения - без излишна бюрокрация, с кандидатстване онлайн.

До края на годината ще започне постепенното уволнение на онези, които служат най-дълго от всички и са провели най-много време на бойното поле.

"Това е само първият етап от мащабна трансформация. Втората е цялостна трансформация на процеса на набиране и мобилизиране“, написа Фьодоров.

Недостигът на персонал в армията е един от ключовите проблеми на Украйна във войната.