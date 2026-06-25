Севастопол: Живеем под обсада!

Заради проблеми с електрозахранването и недостига на бензин в Севастопол част от магазините и пазарите не отвориха, а общественият транспорт спря да се движи. Някои местни жители се опитват да напуснат града, разказват жители на Севастопол пред изданието „Агентство“.

„Вече втори ден имаме прекъсвания на тока - разказва местен жител пред „Агентство“. - Вчера изобщо нямахме електричество, а днес има само частично и не във всички квартали.“ Второ денонощие друг събеседник на „Агентство“ не успява да се свърже с възрастна своя роднина, която живее в Севастопол.

„Нямаше ток цяло денонощие, затова половината магазини и пазарите не работят“, казва трети източник. По думите му проблемът не е само липсата на електричество - заради недостига на бензин продавачите не могат да стигнат до работните си места. „Живеем под обсада“, образно обобщава той. Заради недостига на гориво в Севастопол „целият малък бизнес и всички доставки са спрели“, оплаква се местен жител. Друг събеседник казва, че заради прекъсванията на електрозахранването има сериозни проблеми и с мобилните комуникации. Бензинът в града е достъпен само за държавните служби и в ограничени количества за транспорта, обяснява жител на Севастопол. След като в сряда електрозахранването било прекъснато, тролейбусите спрели да се движат. „И вероятно още дълго няма да тръгнат, защото електроснабдяването е възстановено само частично“, казва той. По думите му хората стигат до работа пеша или с велосипед.

Відео 2015 рік: Електропідстанція "ПС 330/220/110/35 #Севастополь" подивіться до кінця, побачите багато цікавих "людей"... pic.twitter.com/fjvJ694jpk — UKRAINE NEWS UP (@by_Ukraine) 24 юни 2026 г.

Цените на хранителните продукти са се повишили. „Картофите на пазара струваха 50 рубли, преди седмица – 100, а днес вече са 150“, разказва един от събеседниците.

Според друг жител на Севастопол цените са се увеличили, „но не критично“. „Храна има, просто хората изкупуват всичко от рафтовете. Но няма такова нещо хората да седят гладни“, заключава той. Жител на Балаклава (част от Севастопол) съобщава пред „Агентство“, че в неговия район магазините са с празни рафтове: „Изобщо няма хранителни продукти. Алкохол – колкото искаш.“

Според друга събеседничка са поскъпнали и строителните материали. В края на май строителните смеси стрували около 400 рубли за чувал, а в началото на юни вече над 700 рубли. Освен това, поради липсата на гориво, дори на тези цени материалите не могат да бъдат доставени в града. „Решихме да спрем бизнеса си и да заминем извън града при приятели – там има река и гора, поне ще има прясна вода и дърва. Така ще си направим един непланиран отпуск за няколко седмици“, казва тя.

Відео 2015 рік: Електропідстанція "ПС 330/220/110/35 #Севастополь" подивіться до кінця, побачите багато цікавих "людей"... pic.twitter.com/fjvJ694jpk — UKRAINE NEWS UP (@by_Ukraine) 24 юни 2026 г.

„Засега има хранителни продукти, а токът, водата и интернетът (поне при мен) все още не са спирани. Но пред моста вече се е образувало сериозно задръстване от хора, които напускат“, казва жител на Феодосия пред „Агентство“. Според официалния Telegram канал на Кримския мост към вечерта в четвъртък около 900 автомобила чакат на опашка за влизане на моста откъм Керч. „Щом спрат тока за няколко дни, колоната към моста ще стигне чак до Феодосия“, смята местният жител.

„И, разбира се, курортният сезон е провален – няма туристи. Не помня да е било така. Никой не проявява интерес към нищо, всички изглеждат унили“, казва той.

В коментарите под публикациите на губернатора на Крим Сергей Аксьонов в Telegram жители масово се оплакват от продължителни прекъсвания на електрозахранването в Ялта, Симферопол, Севастопол, Гурзуф, Бахчисарай и други населени места. Десетки коментари са посветени на това, че не работят магазини, аптеки и банкомати, а в работещите магазини липсват месо, хляб и други хранителни продукти.

В четвъртък следобед „Крименерго“ съобщи, че въвежда „режим на временно ограничаване на електроснабдяването“ на територията на целия Крим.

Украинските въоръжени сили водят кампания, насочена към прекъсване на логистиката на полуострова. С помощта на дронове е нарушено снабдяването по т.нар. „сухопътен мост“ към Крим, а в неделя са били нанесени удари по фериботите, използвани за снабдяването на полуострова.

15 километра е дълга опашката за излизане от Крим по Кримския мост, установи ASTRA.

Според видеоклипове на очевидци, публикувани вечерта на 25 юни, в Керч, при Кримския мост, са се образували километрични задръствания от желаещи да напуснат анексирания регион.

През нощта срещу 26 юни мониторингови канали съобщиха, че движението по Кримския мост временно е спряно.