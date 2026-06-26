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В Крим е въведено извънредно положение

26 Юни 2026
Руският губернатор на Крим Сергей Аксьонов обявява извънредно положение
Руският губернатор на Крим Сергей Аксьонов обявява извънредно положение

Назначените от Русия власти в анексираните Крим и Севастопол обявиха въвеждането на режим на извънредно положение на полуострова.

„Решението е взето преди всичко с цел да бъдат уредени въпросите от икономически характер. Правният режим на извънредно положение позволява максимално бързо да се решават задачите по организиране на стабилното функциониране на всички сфери, от които зависи жизненото осигуряване на населението“, заяви ръководителят на окупационната администрация на Крим Сергей Аксьонов. По думите му решението е взето, за да бъдат „уредени финансовите, паричните, кредитните, договорните и други отношения“. „Това трябва също така да улесни решаването на въпросите, свързани с възстановяването на причинените щети“, добави той.

Подобно съобщение публикува и назначеният от Русия „губернатор“ на Севастопол Михаил Развожаев, който добави, че ситуацията с енергоснабдяването на Кримския полуостров остава сложна.

Режимът на извънредно положение влезе в сила на 26 юни в 13:00 ч. московско време и ще остане в сила до „подобряване на ситуацията“. По време на действието му властите имат право да ограничават свободата на придвижване, да преустановяват работата на предприятия и да извършват принудителна евакуация.

Заради украинските удари по федералната магистрала Р-280 „Новорусия“, която свързва Ростовска област с анексирания Крим, на полуострова възникна недостиг на горива. В средата на юни ситуацията се влоши още повече, след като бензиностанциите спряха продажбите на бензин и дизелово гориво.

В началото на месеца жители на Крим и Севастопол започнаха да съобщават за нарушения в доставките на хранителни продукти и за въвеждане на ограничения при продажбите. В някои супермаркети например е разрешено да се купуват не повече от три бутилки олио и три пакета макарони на човек. В местните Telegram канали хората се оплакват, че от магазините са изчезнали захарта, елдата, оризът, брашното и солта.

В анексирания Крим в резултат на атаките срещу петролни обекти и транспортни маршрути възникна недостиг на горива, а след удара на украинските въоръжени сили в нощта срещу 21 юни властите преустановиха продажбата на бензин както на физически, така и на юридически лица.

До 1 септември е преустановен приемът на деца в лагерите, както и провеждането на всички планирани спортни състезания.

Броят на автомобилите на опашката за излизане от Крим надхвърли 2000.

От страната на Керч на опашката към Кримския мост чакат 2100 превозни средства, показват данните на ресурса „Кримски мост“, който следи обстановката по подходите към съоръжението. Времето за изчакване е над пет часа. Снощи опашката беше от 900 коли. 

От страната на Таман към Крим никой не иска да влиза — там на опашката няма нито един автомобил.

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Ключови думи:

Крим, извънредно положение, Севастопол

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