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В Крим цените скочиха до небесата

Украинските дронове затрудниха максимално доставката на стоки на полуострова

27 Юли 2026
Стоките в Крим са не само скъпи, но и дефицитни
Стоките в Крим са не само скъпи, но и дефицитни

Заради украинските удари в Крим, които блокираха логистичните пътища на полуострова, цените на основни продукти скочиха няколко пъти. Дори стоките, които миналата година са били по-евтини от тези в други региони на Русия, сега ги изпреварват по цени. Това показва проверка на Телеграм канала "Агенцията", който сравнява цените в две от най-популярните хранителни вериги "Пятерочка“ и „Пуд“, както и данните на Росстат. Ситуацията става още по-драматична, защото на много места на полуострова няма ток и вода седмици наред. Социалните мрежи са пълни с отчаяни призиви на жители и предприемачи за помощ. Властите обаче уверяват, че всичко е под контрол, а централните медии се правят, че такъв проблем не съществува.

Най-голяма е разликата в цените на млечните продукти. Най-евтиният кефир в Puda е със 167% по-скъп – 150 рубли за литър на полуострова срещу 56 рубли в Краснодарския край. Белият хляб е над два пъти по-скъп - 58 рубли срещу 23 рубли в Краснодарския край (+131%), яйцата – 94,5 рубли за дузина срещу 38 рубли (+149%), подправките (+127% при покупка на смлян червен пипер), портокалите (+120%), макароните (+119%) и грахът (+102%). Елдата (+88%), брашното (+85%), чаят (+83%), пилешките бутчета (+83%), оризът (+80%), маргаринът (+75%), изварата (+74%), киселото мляко (+67%), солта (+60%) и слънчогледовото масло (+57%) също са значително по-скъпи в Крим.

От продуктите, изследвани от Агенцията, само шест са по-евтини в Крим, отколкото в Краснодарския край. Килограм от най-евтините моркови на полуострова е с 40% по-евтин, отколкото на континента, картофите са с 30% по-евтини, лукът е с 25%, краставиците са с 9%.

По данни на Росстат през юли 2025 г. цената на хляба в Крим е била средно с 32% по-ниска, на яйцата и елдата с 25%, а на ориза с 13%, отколкото в централна Русия.

Освен поскъпването, на полуострова има и остър дефицит на стоки. В социалните мрежи бяха публикувани снимки и видеа от няколко хранителни магазина в Крим, но които се вижда, че рафтовете са празни. 

Подобно е положението и в други градове в окупираните от Русия украински територии.

 

Останалата стока е с доста съмнително качество
Останалата стока е с доста съмнително качество
Поскъпването в Крим
Поскъпването в Крим
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