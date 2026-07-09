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Украйна порази 35 руски танкера за 4 дни в Азовско море

09 Юли 2026
За 4 дни украински дронове унищожиха или повредиха 35 танкера и други морски съдове от руския "сенчест" флот
За 4 дни украински дронове унищожиха или повредиха 35 танкера и други морски съдове от руския "сенчест" флот

Украински дронове атакуваха още 14 руски плавателни съдове тази нощ в Азовско море - 12 танкера, един влекач и един товарен кораб. Така за последните 4 дни унищожени или повредени са 35 руски танкери и други съдове, съобщи командирът на Силите за безпилотни системи на ВСУ Роберт "Мадяр" Бровди и както винаги - публикува видео отчет.

Последните атакувани танкери са „Венера-3“, „Санар-1“, „Санар-17“, „Климена“, „Алексей Саврасов“ и „Пенелопа“, както и корабите за насипни товари „Виктор Борисов“, „Дон Стар 1“, „Владимир Яригин“, „Евгения З“ и „Евдокия В“. Всички те са от руския "сенчест" флот и са се опитали да доставят горива за Крим.

"Тези танкери са използвани за доставка на гориво и смазочни материали на руски военни групировки, както и за транспортиране на петрол и петролни продукти в нарушение на международните санкции. Това е един от ключовите източници на финансиране за войната срещу Украйна“, заявиха от Службата за сигурност на Украйна.

Успешните удари на Украйна не се отричат дори от Z-блогърите, които остро критикуват руското министерство на отбраната, че не взима мерки.

"Можем отново да крещим: "Къде е Черноморският флот", "къде са конвоиращите съдове", но има ли смисъл? Още след първата атака можеше да бъде зададен въпросът какво може да направи Черноморският флот в днешните реалии в Черно море. И отговорът няма да се хареса на мнозина. Идеята за доброволна блокада в Новоросийск можеше да бъде ефективна, ако противникът използваше само безекипажни катери. Но ВСУ минаха към по-масирани и точни удари с дронове и всички проблеми излязоха на повърхността. Без кардинални реформи е безмислено да се надяваме на ВМФ, който едва на петата година взе да слага на корабите и катерите картечници и средства за радиоелектронна борба. Защото снабдяването на Крим зависи от доставките по море, а танкерите и корабите не само, че не са защитени поне с мобилни групи на борда, но и дружно плават в колони, опростявайки работата на ВСУ", пише най-големият Телеграм канал "Рибар".

"Ако всичко продължава така, ние ще получим своя неголям Ормузки проток, където в ролята на Иран ще бъде Украйна, а на САЩ - ние. Корабите просто няма да могат да пътуват до Крим и обратно, без да бъдат поразени от дрон", коментира "Военен осведомител".

Роберт Бровди се обърна и към руски шофьори на камиони, които превозват товари в окупираните територии, с предупреждение: „Вашият камион е легитимна военна цел“. „Вървете, по дяволите, в Ростов и не поглеждайте назад“, казва той във видео обръщение.

Украинската страна съобщава за рязко увеличение на атаките срещу руската военна логистика. Според OSINT изследователя Клемент Молин, само през първата седмица на юли са регистрирани над 240 удара по руски камиони за доставки, приблизително 80 от които са били по цистерни за гориво. За юни ВСУ са атакували около 600 камиона. Ударите се нанасят по ключови пътища за Крим и много фирми вече отказват да изпращат стоки на полуострова.

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Ключови думи:

Роберт Бровди, Азовско море, Крим

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