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Украйна извади от строя последните московски рафинерии

Днес, 15:38
Опашките на бензиностанциите са огромни. В Телеграм върви горчив хумор, че докато заредиш и минеш няколкокилометровата опашка, пак трябва да се наредиш, защото горивото е свършило
Телеграм
Опашките на бензиностанциите са огромни. В Телеграм върви горчив хумор, че докато заредиш и минеш няколкокилометровата опашка, пак трябва да се наредиш, защото горивото е свършило

През нощта срещу четвъртък Украйна нанесе удар по рафинерията „Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез“ (НОРСИ) в град Кстово, Нижегородска област, съобщи Генералният щаб на Въоръжените сили на Украйна. Това е една от четирите рафинерии, които снабдяват с горива московския регион. След атаката тя преустанови преработката на петрол, както и още две други рафинерии.

Според украинската армия след удара в НОРСИ е избухнал пожар. По предварителна информация е повредена инсталацията за първична преработка на петрол АВТ-6, но мащабът на щетите все още не е известен.  Ударът по рафинерията в Кстово беше потвърден и от OSINT анализ на канала Astra, базиран на снимка, публикувана от очевидец.

Губернаторът на Нижегородска област Глеб Никитин съобщи, че регионът е бил атакуван с 30 дрона, а паднали отломки са причинили „некритични повреди“ на един промишлен обект. По негови данни е загинал един местен жител, а няколко жилищни сгради са били повредени.

Рафинерията в Кстово има капацитет да преработва около 15 милиона тона петрол годишно и да произвежда приблизително: 5 милиона тона бензин; над 5 милиона тона дизелово гориво; 2 милиона тона мазут; около 500 хил. тона битум.

Тя е сред десетте най-големи нефтопреработвателни завода в Русия. По думите на експерта от Евразийския център на „Карнеги“ Сергей Вакуленко, именно тази рафинерия, заедно с тези в Рязан и Ярославъл, доставя бензин за московския регион по магистралния продуктопровод. И трите вече са били атакувани.

След предишния удар преди седмица НОРСИ вече беше спряла преработката, съобщи Reuters. Тогава обаче не цялото оборудване беше изведено от строя. Повреденият блок осигуряваше около 25% от производствения капацитет на завода. До момента не е съобщавано за възобновяване на работата му.

Рязанската рафинерия, която също доставя горива за Москва по тръбопровод, беше атакувана за последно на 15 май. След удара тя преустанови работа, съобщи Reuters. Данни за възобновяване на производството няма. Ярославската рафинерия продължава да работи, но също е обект на постоянни атаки. Последната е била в неделя.

Друг ключов доставчик за столичния регион е Московската нефтопреработвателна рафинерия (МНПЗ) в квартал Капотня. Тя осигурява около 35–40% от нуждите на Москва и Московска област от горива. По данни на Reuters заводът е преустановил преработката след две атаки през юни и вероятно няма да възобнови работа до края на годината.

Един от възможните източници за снабдяване на московския регион са беларуските рафинерии, смята ръководителят на Центъра за анализ на суровинните пазари към Института по енергетика и финанси Максим Шевиренков. Александър Лукашенко вече публично предложи помощ на губернатора на Московска област Андрей Воробьов. Недостатъкът е, че беларуските горива са по-скъпи от руските, отбелязва Шевиренков.

Недостигът на бензин в московския регион започна да се усеща още в средата на юни, когато на част от бензиностанциите бяха въведени ограничения за зареждане и се образуваха опашки, а на други цените започнаха да се повишават. До края на месеца някои шофьори в Москва вече чакаха до един час, за да заредят гориво. В регионите се чака много по-дълго. Заедно с това руснаци, които живеят близо до границата с Беларус, се отправят към съседната държава за горива, но и там вече са се образували опашки по няколко километра. 

 

 

 

 

 

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Ключови думи:

Москва, бензин

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