Африканци в Русия скандират: Ние сме руснаци! Бог е с нас

В Москва се състоя общоградско кръстно шествие, в което участваха около 40 хиляди души, съобщиха от кметството пред ТАСС. Шествието беше посветено на празника Събор на московските светци, предаде Meduza.

Вярващите, предвождани от патриарха на Руската православна църква Кирил, на 7 септември преминаха около шест километра – от Храма „Христос Спасител“ до Новодевическия манастир.

Кореспондент на „Коммерсант“, участвал в шествието, забелязал сред участниците голям брой хора със символиката на ултранационалистическата организация „Руската община“. Те заявили пред вестника, че „изпълняват охранителни функции“.

„От различни градове (дойдоха активисти), от близките предградия на Москва, има и хора от Самара. Ние осигуряваме реда в храма, тоест като охрана“, обяснил координаторът на организацията за московския регион Игор. От кого точно активистите охранявали шествието, не се уточнява.

По-рано вестникът съобщи, че РПЦ е наредила на епархиите да се заемат с „духовното обгрижване“ на „Руската община“. Тази ултрадясна организация, както „Медуза“ установи преди време, не само координира нападения срещу мигранти със силовите структури, но и изпълнява техни задачи. Предполага се, че организацията е създадена под ръководството на ФСБ.

Телеграм-канали също разпространиха видеозапис, на който чуждестранни студенти от подмосковна семинария скандират: „Ние сме руснаци! Бог е с нас!“. На сайта на телевизионния канал „Царьград“ с това видео беше публикувана статия за шествието и участието в него на чужденци, които били „възхитени от кръстния ход в Москва“.

„Африканците, участващи в кръстния ход в Москва, учат в Николо-Угрешката семинария. На въпросите на кореспондента на „Царьград“ за атмосферата, те с усмивка заявиха: „Ние сме руснаци, Бог е с нас“, — пише в публикацията.

В същото време на един от клиповете със семинаристите се чува как някой извън кадър ги подканя да скандират по-силно: „По-високо, момчета! Да не би да не сте закусвали? Още веднъж.“ Подканващият ги ги кара да кажат четири пъти, че са руснаци и накрая завършват с "Христос Воскресе. Воистина воскресе".