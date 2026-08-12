Украйна си върна огромна територия в три области

Украйна възстанови контрола си върху 118.5 км² за един ден, съобщи платформата DeepState, която проследява и визуализира в реално време военните действия и промените на фронтовата линия. Данните показват, че групата на въздушно-десантните сили е върнала контрола над 26 населени места в посока Александровка. DeepState актуализира картата на военните действия: ВСУ са освободили Зелений Гай, Новохатское, Грушевское, Толстой, Зирку, Ялта, Поддубное, Мирное, Воскресенку, Сичневое, Воронное, Терново, Березово, Степово, Калиновско, Приволье, Злагода, Рибное и Красногорско.

DeepState коригира картата на военните действия, малко след като президентът на Украйна Зеленски заяви, че от януари до август ВСУ е освободила 745 км² в хода на настъпателната операция на Александровското направление. Зеленски спомена 26-те освободени села, които се намират на границата на Днепропетровска, Донецка и Запорожка област.

Съдейки по думите на президента, тази операция е приключила. „Тази наша настъпателна операция беше изпълнена точно – именно така, както беше определено“, написа Зеленски, добавяйки, че е обсъдил с командването на Въоръжените сили на Украйна следващите стъпки.

🇺🇦😎 Video: Airborne Forces Group has regained control over 26 settlements in the Oleksandrivka direction



745 sq. km of territory and 26 settlements (12 – Dnipropetrovsk region, 10 – Donetsk region, 4 – Zaporizhzhia region) pic.twitter.com/LcarBh4gCW — MAKS 26 🇺🇦👀 (@Maks_NAFO_FELLA) 12 август 2026 г.

Украйна предприе настъпление в средата на юли, което продължва и днес. ВСУ обаче имаше много добри седмици и между 23 февруари и 2 март, 11-18 май, 25 май - 1 юни, 13 юли - 20 юли. През тези периоди ВСУ освобождаваше повече територии, отколкото руската армия завземаше. Общите данни на DeepState показват, че в началото на годината Русия е окупирала 116 171 км² украинска земя, а днес те са със 725 км² повече - 116 896 км². Всички тези данни показват, че войната продължава да е позиционна, без значителен превес на една от двете воюващи страни.