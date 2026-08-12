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Украйна си върна огромна територия в три области

Днес, 06:47
В синьо - територията, която Украйна си върна на границата на три области
В синьо - територията, която Украйна си върна на границата на три области

Украйна възстанови контрола си върху 118.5 км² за един ден, съобщи платформата DeepState, която проследява и визуализира в реално време военните действия и промените на фронтовата линия. Данните показват, че групата на въздушно-десантните сили е върнала контрола над 26 населени места в посока Александровка. DeepState актуализира картата на военните действия: ВСУ са освободили Зелений Гай, Новохатское, Грушевское, Толстой, Зирку, Ялта, Поддубное, Мирное, Воскресенку, Сичневое, Воронное, Терново, Березово, Степово, Калиновско, Приволье, Злагода, Рибное и Красногорско.

DeepState коригира картата на военните действия, малко след като президентът на Украйна Зеленски заяви, че от януари до август ВСУ е освободила 745 км² в хода на настъпателната операция на Александровското направление. Зеленски спомена 26-те освободени села, които се намират на границата на Днепропетровска, Донецка и Запорожка област. 

Съдейки по думите на президента, тази операция е приключила. „Тази наша настъпателна операция беше изпълнена точно – именно така, както беше определено“, написа Зеленски, добавяйки, че е обсъдил с командването на Въоръжените сили на Украйна следващите стъпки.

Украйна предприе настъпление в средата на юли, което продължва и днес. ВСУ обаче имаше много добри седмици и между 23 февруари и 2 март, 11-18 май, 25 май - 1 юни, 13 юли - 20 юли. През тези периоди ВСУ освобождаваше повече територии, отколкото руската армия завземаше. Общите данни на DeepState показват, че в началото на годината Русия е окупирала 116 171 км² украинска земя, а днес те са със 725 км² повече -  116 896 км². Всички тези данни показват, че войната продължава да е позиционна, без значителен превес на една от двете воюващи страни.

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Ключови думи:

Украйна, Русия

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