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Русия вече атакува Украйна със севернокорейски ракети

11 Авг. 2026
Севернокорейска балистична ракета KN-23
Севернокорейска балистична ракета KN-23

При масирана руска атака срещу Запорожие са използвани балистични ракети, произведени в Северна Корея (КНДР), хиперзвукови ракети „Циркон“ и управляеми авиационни бомби (УАБ), съобщи украинският президент Володимир Зеленски. По последни данни в резултат на ударите в града са загинали най-малко шестима души, а 19 са ранени, като са нанесени сериозни щети по жилищни сгради и гражданска инфраструктура.

По думите на Зеленски през изминалата нощ Русия е изстреляла над 120 дрона срещу различни региони на Украйна, като мнозинството от тях са били от типа „Шахед“.

Ударът срещу Запорожие идва на фона на зачестяващи данни за използването на севернокорейско въоръжение от страна на Москва. Миналата седмица Главното управление на разузнаването (ГУР) към Министерството на отбраната на Украйна информира, че руските сили разполагат в Воронежка област ракетно подразделение от КНДР, оборудвано с шест пускови установки и над 120 ракети.

Украинското разузнаване съобщи също, че на 30 юли Русия е изстреляла севернокорейски балистични ракети KN-23 и срещу Кривой рог. Едно от попаденията бе в частна къща в село Радушно, където бе унищожен целият дом и загина едно семейство.

Сътрудничеството между Москва и Пхенян продължава да предизвиква силно безпокойство сред международната общност, тъй като доставките на балистични ракети и боеприпаси от КНДР за Русия представляват пряко нарушение на множество резолюции на Съвета за сигурност на ООН.

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Ключови думи:

Северна Корея, Украйна, Русия

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