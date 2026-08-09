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Турция продава на Украйна ракети през посредник от България

Сделката, която САЩ одобряват, включва балистични ракети, системи за многократно изстрелване, боеприпаси

09 Авг. 2026Обновена
Пуск на балистична ракета ATACMS
Армия на САЩ
Пуск на балистична ракета ATACMS

Украйна е закупила 70 балистични ракети M39 ATACMS от Турция, както и 12 ракетни системи за многократно изстрелване (MLRS) M270, способни да изстрелват ракети GMLRS и ATACMS, и десетки хиляди касетъчни боеприпаси. Сделката става през американски, турски и български посредници. Това посочва порталът Милитарний. Той се позовава на изявление на Държавния департамент на САЩ, публикувано на 6 август 2026 г. На практика Турция чисти остарели оръжия чрез подобни сделки, но тъй като оръжията са американски и под контрол, то трябва да мине през процедура по съгласие от страна на САЩ, включително и от производителя и носителя на лицензите им. Самата Украйна има спешна нужда от подобни балистични ракети. Сделката е за общо 280 млн.долара

В публикацията се отбелязва, че доставките се очаква да започнат веднага след изтичането на предвидения от закона 15-дневен период за разглеждане от Конгреса. Държавният департамент е представил съответните документи на законодателите на 3 август.

Законът изисква Конгресът да бъде уведомен, ако първоначалната стойност на основното отбранително оборудване е най-малко 14 милиона щатски долара или ако общата стойност на други отбранителни стоки и услуги е най-малко 50 милиона щатски долара.

В същото време Конгресът не е длъжен да гласува отделно за одобряване на трансфера. Ако в рамките на 15 календарни дни и двете камари на Конгреса не приемат съвместна резолюция, която да го блокира, съгласието на правителството на САЩ за реекспорт автоматично влиза в сила. Междувременно Камарата на представителите е в ваканция до 31 август, а Сенатът – до 14 септември.

Конгресът е уведомен за трансфера към Украйна на:

12 пускови установки M270 MLRS;

70 балистични ракети M39 ATACMS;

2 524 неуправляеми 227-милиметрови ракети M26 с касетъчни бойни глави DPICM;

47 000 203-милиметрови касетъчни артилерийски снаряди M509A1 за самоходните оръдия 2S7 "Пион“ и M110.

Според доклада, доставките ще се осъществят чрез турски, български и американски компании в областта на отбраната и логистиката, действащи в качеството си на упълномощени износители.

Държавният департамент е уведомил Конгреса, че е готов да одобри доставката, тъй като тя съответства на целите на САЩ в областта на помощта за сигурност.

В документите се отбелязва, че Турция се стреми да намали запасите си от остарели оръжия, за да насочи финансовите си ресурси към модернизация и поддръжка на съществуващите системи. Украйна, от своя страна, възнамерява да придобие оръжията, за да укрепи своите способности за огнева подкрепа в нападение и отбрана в борбата срещу руската инвазия.

M39 е първата серийна модификация на балистичната ракета ATACMS с максимален обсег от около 165 км. Тя е оборудвана с автономна инерциална система за насочване с лазерни жироскопи, но все още не разполага с корекция на базата на GPS, припомня украинския сайт.

Сравнително ниската точност на ракетата се компенсира от мощната ѝ касетъчна бойна глава с тегло 560 кг. Тя носи 950 фрагментационни субмуниции M74, предназначени за поразяване на личен състав, небронирани превозни средства, системи за противовъздушна отбрана и други площни цели.

Всяка M74 има диаметър 75 мм и тежи около 500 грама. При детонация боеприпасът може да генерира приблизително 260 фрагмента, създавайки смъртоносна зона с площ до 15 квадратни метра.

Според изявлението на Държавния департамент, участващият български посредник е VTIC International Ltd.  Сделката, описана в удостоверенията, включва окончателно прехвърляне на (12) пускови установки от системата за многократно изстрелване на ракети (MLRS) M270, (2 524) неуправляеми ракети M26 от типа „Усъвършенствани конвенционални боеприпаси с двойно предназначение“ (DPICM) и (47 000) 203-милиметрови DPICM гаубични снаряди към правителството на Украйна чрез турските частни дружества MKE A.Ş., ASFAT A.Ş. и ARCA Savunma San. Tic. A.Ş., българското частно дружество VTIC International Ltd, американските частни дружества Pansophico и Patriot Defense Group.

Едно от местата (в средната колона), на които в изявлението на Държавния департамент на САЩ се споменава българският посредник
www.govinfo.gov Едно от местата (в средната колона), на които в изявлението на Държавния департамент на САЩ се споменава българският посредник
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Ключови думи:

Турция, Украйна, балистични ракети, ATACMS

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