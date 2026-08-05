Украйна използва все по-често роботи на фронта

Украйна все по-често изпраща роботи вместо войници на фронта, пише Bloomberg.

Изданието отбелязва, че през последните няколко месеца в тази посока се наблюдава значителен напредък: докато преди наземните роботи се използваха само за доставка на боеприпаси и евакуация на ранени, то сега все по-често ги въоръжават с огнестрелно оръжие или ги използват за миниране.

В един от неотдавнашните случаи морски дрон изминал около 11 км и доставил на Кинбурнската коса наземен робот Wolly 7.62, въоръжен с картечница. Дистанционно управляемият боен модул открил огън по позициите на руските военни и ги принудил да се оттеглят от част от крайбрежието.

Друг робот успял да постави 1500 противотанкови мини само за една операция.

Освен това Украйна обяви, че е превзела изцяло руска позиция единствено с помощта на наземни роботи и дронове, без участието на пехота.

В същото време самите производители признават, че машините все още не могат напълно да заменят войниците – те се използват преди всичко за най-опасната работа.

Като цяло, през 2026 г. Украйна разчита да произведе не по-малко от 50 000 наземни безпилотни апарати.

