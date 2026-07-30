Руска крилата ракета Х-101 се разби в село в Полша

Полските власти са получили сигнал за силна експлозия рано сутринта в четвъртък близо до село Тарнава-Колония, на около 75 км от границата с Украйна, предава полската обществена телевизия. Полският министър на отбраната Владислав Косиняк-Камиш заяви, че "най-вероятно" става въпрос за крилата ракета Х-101.

Инцидентът е станал часове след срещата на украинския президент Володимир Зеленски с полския премиер Доналд Туск в Люблин.

Премиерът на страната Доналд Туск, който посети мястото на инцидента, заяви, че няма причини да се смята, че Полша е била цел на нападение. Той също така заяви, че полските военновъздушни сили са били готови да свалят ракетата, ако тя е заплашвала населен район.

💬 Premier @donaldtusk w #Lublin:

Byliśmy gotowi do zestrzelenia rakiety, gdyby kontynuowała swój lot. Wszystko wskazuje na to, że był to rosyjski pocisk manewrujący Ch-101. pic.twitter.com/4HWCPTBr3H — Kancelaria Premiera (@PremierRP) 30 юли 2026 г.

Руската ракета, която падна в Полша, е поредното недопустимо нарушение на въздушното пространство на ЕС Това заяви шефката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, цитирана от Ройтерс.

Украйна е поискала да се присъедини към разследването на инцидента, заяви окръжният прокурор на Люблин Гжегож Трусевич по време на брифинг за медиите. Искането ще бъде разгледано от полските власти. По-късно стана ясно, че САЩ също са заявили желание да се включат в разследването.

По-рано днес изпратените на мястото служители на реда са открили кратер в поле на около 2 км от най-близките сгради в село Тарнава-Колония, заедно с разпръснати фрагменти от неидентифициран обект, се казва в изявлението на полицията от близкия град Люблин. Експлозията е оставила кратер с ширина около 10 метра.

През нощта Полша активира военновъздушните сили, след като Русия предприе мащабна ракетна и дронна атака към Западна Украйна. Оперативното командване на страната съобщи, че неидентифициран обект е бил засечен в полското въздушно пространство около 3:40 ч. сутринта местно време. Обектът се е движел на запад и по-късно е изчезнал от радара, а военните са изпратили хеликоптер до последното му известно местоположение. "Екипажът на хеликоптера е идентифицирал предполагаемото място на удара на обекта в необитаем район близо до Тарнава-Колония", се казва в съобщението.

Russia attacked Poland 🇵🇱 with cruise missiles for the first time in the war



A Russian X-101 cruise missile reportedly struck near the Polish village of Otrocz ~100km from Ukraine 🇺🇦 and sirens 🚨 rang across Lublin and parts of Eastern Poland



If confirmed, Russia attacked NATO pic.twitter.com/kcIRe9q4Cz — Ukraine Battle Map (@ukraine_map) 30 юли 2026 г.

Полският министър на отбраната Владислав Косиняк-Камиш заяви, че нощта е била изключително трудна за противовъздушната отбрана и системите за откриване на заплахи, като добави, че властите в момента работят, за да установят какъв тип обект се е разбил близо до селото.

След извънредна среща на министъра на отбраната и премиера Туск заяви, че е разговарял с други европейски лидери, които са декларирали пълна солидарност и готовност за всякаква помощ.

Радослав Сикорски пък предупреди срещу потенциални опити да се обвини Украйна за инцидента, заявявайки в платформата "Екс": "За да изпреваря дезинформацията на Путин, моля, прочетете това: ракетите (Х-101) се използват изключително от стратегическите военновъздушни сили на Русия". От кабинета също бе издадени предупреждение на дезинформация.



И НАТО реагира

Върховният главнокомандващ силите на НАТО в Европа генерал Алексъс Гринкевич разговаря днес с началника на Генералния щаб на Полската армия генерал Веслав Кукула, за да обсъдят стъпките относно руската ракета, която падна на полска територия, съобщи говорител на централата на НАТО в Брюксел, предаде Ройтерс.

„НАТО и Полша задействаха противовъздушната и сухопътната си защита в отговор на навлязлата в полското въздушно пространство руска ракета“, написа говорителят в изявление по електронната поща.

По думите му разследването на инцидента продължава.

Гринкевич „подчерта, че НАТО ще продължи да прилага всички нужни мерки, за да защити територията на страните членки на НАТО“, допълни говорителят.