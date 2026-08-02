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Генерал Чайко е бил цел на атентата в Москва

Бомба уби 5 в ресторант в центъра на руската столица

02 Авг. 2026Обновена

Бомба бе взривена в 19.55 ч. на входа на ресторант "Balzi Rossi" в центъра на Москва. Трима души са мъртви. 

Според една от версиите, цел на взрива са били гостите, събрали се на частно събитие на терасата на ресторанта, съобщават източници на „Коммерсант“.

По разпространено видео от ресторанта преди взрива, своя 55-и рожден там е празнувал генерал-полковник Александър Чайко, който ръководеше руската офанзива към Киев в началото на войната. По време на руската инвазия в Украйна през пролетта и лятото на 2022 г. е командвал военна група, замесена в масовите убийства в Буча. През 2019 г. той командваше руските войски в Сирия. Чайко сега е главнокомандуващ на руските Военно-въздушни и Космически сили. 

На входа към заведението охранител е спрял жена, която носела кутия за гостите. Тя заявила, че в нея има подарък, но охранителят, подозирайки нещо нередно, решил да я претърси. В този момент се чул взривът.

Бомбата е била взривена дистанционно, пише „Коммерсант“. В резултат на това на място са загинали и куриерката, и охранителят, който я спрял. Силата на взрива е била еквивалентна на един килограм тротил, а самото устройство е било заредено с метални топчета, поради което са пострадали и хора, намиращи се на верандата на ресторанта. Един от тях е загинал. Куриерката пък е била буквално разкъсана на парчета, като ръката ѝ е била намерена на пътя на около 15 метра от мястото на взрива. 21 души са ранени. Впоследствие още двама души от ранените починаха в болница. 

Инцидентът е станал на площад „Кудрински“, в близост до небостъргача от епохата на Сталин, съобщават медиите. В началото бе съобщено, че взривът е причинен от теч на газ, после бе формулиран като "терористична атака". Ресторантът първо съобщи в социалните мрежи, че всичко е наред, а после се извини за поста си. Самоличността на жертвите не е съобщена.  

 

Александър Чайко
Александър Чайко
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Ключови думи:

Москва, Чайко

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