Репетициите на парада за Деня на победата на Червения площад за първи път са закрити за обществеността, пише Телеграм каналът “Агенцията”.

След като Министерството на отбраната обяви промяната във формата на парада за Деня на победата в Москва, бяха проведени няколко репетиции: на 29 април и 4 май пехотни части тренираха, а на 6 май няколко самолета прелетяха над столицата. Тези репетиции обаче не дават пълна картина за това какъв ще бъде тазгодишният парад.

Участники ночной репетиции парада Победы бегом покидали Красную площадь. Как раз в это время Собянин сообщал об атаке БПЛА на Москву. pic.twitter.com/h2Lgj80Cnj — ВЧК ОГПУ (Истина любит действовать открыто). (@rucriminalinfo) 5 май 2026 г.

Докато снимки и видеоклипове от миналогодишните репетиции показват тълпи от зрители, наблюдаващи войските от тротоарите, тази година такива изображения на практика няма. Зрителите обикновено се събират на улица „Тверская“. Този път обаче военните не използваха улицата по време на репетициите. Входът на Червения площад беше затворен по време на репетициите: посетителите са забранени от 29 април. Миналата година площадът също беше блокиран от края на април, но достъпът не беше напълно ограничен. В резултат на това, по време на репетицията на 4 май миналата година, както съобщи Msk1, Червеният площад беше „препълнен с туристи от азиатски страни“.



🤡 Сьогодні вночі у москві пройшла таємна репетиція параду на Червоній площі



На відео видно марш військових. Повідомляється, що цього року військову техніку на параді не планують показувати.



Тази година, след втората репетиция, в медиите се появи само едноминутно видео от Червения площад. То показва военен оркестър и група моряци, маршируващи по паветата. Виждат се и военни, които тичат извън Червения площад, който е блокиран от метални огради и камиони.

Видеото показва, че трибуната, от която Владимир Путин традиционно наблюдава парада, е покрита с навес тази година (както и миналата година). Миналата година се предполагаше, че е предназначен за защита от дронове.

Броят на местата на трибуните е неизвестен. Миналата година броят на местата на трибуните на Червения площад беше известен още на 22 април.

По време на репетицията на авиошоуто шест Су-25 прелетяха над Москва, обагряйки небето в цветовете на руското знаме, заедно с девет МиГ-29 и Су-30 от акробатичните групи „Стрижове“ и „Руски витязи“.

15 руски региона са обявили пълната отмяна на парадите за Деня на победата. Това са Белгородска, Воронежска, Курска, Ленинградска, Нижегородска, Новгородска, Псковска, Рязанска, Саратовска, Ростовска, Калужка, Орловска, Брянска области, Чувашия и Краснодарски край, пише Телеграм канала Astra.

Цікава інфографіка з ілюстрацією, в яких кацапських регіонах був взагалі скасований парад на 9 травня, а де він відбудеться у скороченому вигляді.



Насправді, лише ця інфографіка свідчить, що парад фактично зірвано, а бажання його провести перетворилося у путіна у нав'язливу ідею pic.twitter.com/0TNf2h9uR0 — Hochu dodomu (@hochu_dodomu) 7 май 2026 г.

За първи път от 2007 г. насам военна техника няма да се появи на Червения площад в Москва. В Санкт Петербург парадът за Деня на победата за 81-годишнината също ще се проведе без бронирани машини. Подобни ограничения, блокиране на интернет и отменени фойерверки са въведени в редица други региони. Маршът „Безсмъртният полк“ ще се проведе онлайн в повечето руски региони.

Руските власти започнаха масово да ограничават честванията на Деня на победата през 2022 г., след началото на пълномащабното нахлуване на Русия в Украйна. Преди това, в съвременната руска история, подобни ограничения са били налагани само по време на пандемията от коронавирус.

Заплахи

Вчера украинският президент Володимир Зеленски обвини Русия, че няма желание за примирие, тъй като не спря обстрелите на украинските градове при обявеното от него спиране на огъня от 6 май. В отговор руското външно министерство заплаши да нанесе удар по Киев на 9 май и призова други държави да евакуират посолствата си.

„Руското външно министерство настоятелно призовава... за своевременна евакуация на персонала от дипломатически и други мисии, както и на гражданите, от град Киев поради неизбежността на ответен удар от руските въоръжени сили срещу Киев, включително срещу центрове за вземане на решения“, заяви говорителят на министерството Мария Захарова, призовавайки това да се вземе „много, много сериозно“.



Гняв

Дори Z-кореспондентите са потресени от поведението на властите.

”Като цяло е показателно, че истинският претекст за удара на руското Министерство на отбраната срещу Киев не бяха западните ракетни удари дълбоко в Украйна, нито изгорелите петролни депа и рафинерии, нито Курск, Брянск и Белгород, а заплахата от провал на парада на 9 май. Да коментираме ли нивото на приоритетите тук? Не мисля. Основното е да се покажат танкове на Червения площад веднъж годишно, а останалото е просто суета. И дори тогава, ако сценарият за провал на парада в Москва действително се осъществи (в което сериозно се съмняваме), Украйна ще получи още едно изстрелване на ракети и дронове срещу Киев с неясна цел, а може би и непланиран удар с „Орешник“, отново с неясен резултат. Страхуват ли се в Киев от нещо, което така или иначе им се случва периодично?”, пише “Военен осведомител”.