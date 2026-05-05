Атаки с дронове и блокиран интернет парализираха Москва

Нова атака на четири украински дрона и драмите с интернет покрай подготовката за честванията на 9 май почти напълно блокираха напълно руската столица Москва.

Кметът на Москва Собянин заяви, че атаката на дроновете е била отблъсната, но всички летища в Москва преустановиха работата си. Последно затвори летище „Шереметиево“, преди това летищата Внуково, Домодедово и Жуковски също спряха да приемат и изпращат самолети. Ограниченията бяха въведени във връзка със задействането на плана „Килим“.

Успоредно с това и като част от подготовката за 9 май, бяха наложени временни ограничения върху мобилния интернет. Министерството на цифровизацията потвърди, че ограниченията са въведени от съображения за сигурност.

Липсата на мобилен интернет обаче доведе до спиране на някои банкомати в Москва, съобщи РИА Новости.

Таксиметровите услуги в Москва също се сблъскаха с проблем - в приложенията се появи съобщение за грешка, а Yandex предложи да се плаща в брой. „Яндекс.Еда“ също преустанови работата си в някои райони на Москва.

Част от жителите на Москва днес не получиха заплатите си за април поради прекъсване на мобилния интернет. Според медийни информации счетоводителите не са могли да потвърдят начисляването на заплатите чрез SMS, поради което много работници са останали без пари.

През изминалата нощ Украйна нанесе удар по военен завод в Чебоксари. „Миналата нощ бяха проведени бойни изстрелвания на крилати ракети F-5 Flamingo в рамките на операция „Дълбок удар“ на Въоръжените сили срещу няколко цели на противника, включително срещу обекти от военно-промишления комплекс в Чебоксари. Украинските „Фламинго“ преодоляха разстояние от над 1500 километра. В поразеното военно производство се произвеждаха системи за релейна защита, автоматика и нисковолтово оборудване. Заводът доставяше навигационни елементи за руския ВМФ, ракетостроителната промишленост, авиацията и бронетехниката. Всичко това, което руснаците използват във войната срещу нас – срещу Украйна“, написа президентът на Украйна Володимир Зеленски.