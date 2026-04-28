В руския Туапсе настъпва буквално Армагедон

След новата украинска атака в местния нефтохим се подпалиха и четирите големи резервоара с нефтопродукти

В руския черноморски пристанищен град Туапсе започна евакуацията на жителите, които имат домове в близост до нефтопреработвателния завод, след поредните украински атаки с дронове. Вече горят и четирите големи резервоара с нефтопродукти, а по улиците тръгнаха реки от горящ нефт.

В Туапсе нефтяные реки🔥 pic.twitter.com/loWWxuIOhR — Team of Zina Portnova (@Zn_Portnova) 28 април 2026 г.

12 дни след запалването на завода Владимир Путин най-сетне изпрати ръководителя на Министерството на извънредните ситуации в Туапсе. Путин е получил доклад от ръководителя на МЧС Александър Куренков за пожарите в Туапсе след атаката с украински дронове. След това руският президент е разпоредил на министъра да замине на място, съобщи прессекретарят на президента Дмитрий Песков.

Над 350 души и 60 единици техника се опитват да отстранят последствията от разлива на нефтопродукти.

След третата за 13 дни атака срещу предприятието на територията на нефтопреработвателния завод в Туапсе бяха регистрирани три огнища на пожар: всички те са разположени непосредствено на територията на НПЗ. Предишните две атаки бяха на 16-и и 20 април. Още тогава се твърдеше, че екокатастрофата край Туапсе ще направи черноморското крайбрежие на Русия неизползваемо за десетилетия напред.

Евакуацията сега се налага заради гъстия дим от пожарите и горящите химикали - жилищните квартали на града се намират над индустриалната зона на нефтопреработвателния завод.

На видеокадрите се вижда, че горящите нефтопродукти от засегнатите резервоари се намират близо до крайбрежната зона.

При една от предните атаки на жителите на Туапсе бе препоръчано само да не напускат домовете си заради многократно превишените нива на бензол и ксилол.

Пожарът на територията на нефтопреработвателния завод е обхванал четирите най-големи резервоара с нефтопродукти.

Това се вижда от сателитни снимки, направени в ранния следобед днес. УНИАН определи случващото се като истински Армагедон.

Властите съобщиха, че заради пожара в града има прекъсвания във водоснабдяването. На местните жители е препоръчано да ограничат престоя си на открито и да не отварят прозорците в помещенията. В едно от видеата, излъчени в "Телеграм", снимащите казват, че не може да се стои на прозореца от горещината от пожара.

Заради пожара нефтопродукти са се разлели по пътищата в града, съобщава "Гражданска защита".