Украйна атакува за четвърти път рафинерията в Туапсе

Над Туапсе отново се стеле дим от горящи нефтопродукти

Рафинерията в руския черноморски град Туапсе гори след четвърта украинска атака, властите съобщиха само за „възникнал пожар на територията на морския терминал“.

Гори поне един резервоар за гориво на територията на АО „РН-Туапсински НПЗ“, установи OSINT анализатор на ASTRA по видеа на очевидци.

По-рано оперативният щаб на Краснодарския край съобщи, че в резултат на атака с украински безпилотни летателни апарати е „възникнал пожар на територията на морския терминал“.

Това е вече четвъртата атака срещу Туапсе за последните две седмици. АО „РН-Туапсински НПЗ“ и ООО „РН-Морски терминал Туапсе“ представляват единен производствен комплекс и принадлежат на "Роснефт".

Пожарът след предишната атака на 28 април беше напълно потушен на 30 април.

Жителите на Туапсе получиха указания да не пият вода от чешмата, а училищата днес останаха затворени, докато властите се опитваха да се справят с последиците от третия украински удар с дронове този месец срещу рафинерията в града, предаде Ройтерс.

В района е в сила извънредно положение от вторник, когато атака, предизвикала огромен пожар в обекта, спря производството и доведе до петролни разливи в Черно море.

Пожарът е потушен, каза местният губернатор, но покритите с петрол плажове на Туапсе и замърсеният въздух са свидетелство за това колко болезнени могат да бъдат последиците от ескалиращите украински атаки срещу руските енергийни обекти.

Служители на спешните служби днес бяха разположени, за да помогнат за почистването на пет новооткрити замърсени части на брега, каза регионалната работна група. Общо са били почистени 12 600 кубични метра замърсен материал в Туапсе, добави тя.

След атаката органът за защита на потребителите Роспотребнадзор посъветва жителите да ограничат времето, което прекарват навън и да държат прозорците затворени заради високите нива на бензен във въздуха.

Местните здравни власти днес казаха на жителите да консумират само бутилирана вода и да избягват да пият от чешми и извори като предпазна мярка. Тържествените чествания на 1 май също бяха отменени.

Някои жители изразиха опасения онлайн и се усъмниха в уверенията на властите, че обстановката е под контрол. „Защо тя не дойде да ни посети и да опита нашия свеж въздух?!“, коментира потребител под видеоклип, публикуван от ръководителката на Роспотребнадзор Анна Попова, в който се казваше, че обстановката в Туапсе не представлява риск за здравето.

Русия засилва контрола върху горивата поради недостиг

Правителството на Русия засилва контрола върху производството на горива, което спадна до най-ниските нива за последните 17 години след серия от атаки с безпилотни апарати, поразили през април най-малко 9 нефтопреработвателни завода.

11-те най-големи петролни компании, включително „Роснефт“, „Газпром нефт“, „Лукойл“ и „Сургутнефтегаз“, ще подпишат споразумения с Министерството на енергетиката и Федералната антимонополна служба „за мерки по стабилизиране на вътрешния пазар на нефтопродукти“. В рамките на споразуменията Министерството на енергетиката ще дава на петролните компании задължителни за изпълнение препоръки относно обемите на производство на горива, доставките за вътрешния пазар, износа и продажбите на борсата.

От началото на 2026 г. безпилотни апарати са атакували руски нефтопреработвателни заводи най-малко 19 пъти. През април най-малко пет завода напълно или частично са спрели преработката на нефт.

В резултат натоварването на нефтопреработвателните заводи е спаднало до минимум от 2009 г. – 4,69 млн. барела на ден, което е дори под нивата по време на бензиновата криза през есента на миналата година (4,88 млн. барела на ден). Тогава, след серия от атаки, в страната възникна недостиг на горива, бензиностанциите в регионите се върнаха към съветската практика за продажба с талони, а борсовите цени на бензина достигнаха исторически рекорди.