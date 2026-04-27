Черноморското крайбрежие на Русия ще е неизползваемо години наред

Екокатастрофата край Туапсе ще направи черноморското крайбрежие на Русия неизползваемо за десетилетия напред, предупредиха еколозите.

Драмата започна след удари на украински дронове по нефтеното пристанище. На 16 април пожар избухна в нефтопреработвателния завод, който бе загасен едва след 3 дни. На 19 април в морето бе открито първото нефтено петно. На 20 април дронове отново удариха пристанището, след което пожарът избухна с нова сила.

Вчера се появиха видеоклипове от плажовете на Туапсе, разкриващи мащаба на екологичното бедствие. Местни жители и природозащитници съобщават за недостиг на персонал и техника за почистване на разлива. Междувременно нефтени петна са достигнали до селища на 20 км от Туапсе. Еколозите очакват, че дори бреговата линия на село Новомихайловски (40 км от Туапсе), където се намира детският лагер „Орльонок“, може да бъде засегната.

В неделя местни жители публикуваха видеоклипове, показващи как ринат с лопати мазут от плажовете на Туапсе. Според кмета на Туапсе Сергей Бойко, от плажа са изнесени над 2500 куб. м замърсена почва. В работата участват 132 души и 26 единици техника.

В Туапсе открылся купальный сезон.🤣 pic.twitter.com/r3FIv5fwd0 — Nasha Canada🇨🇦Наша Канада (@NashaCanada) 25 април 2026 г.

Служител на „Роснефт“, участвал в почистването на Централния плаж в Туапсе, каза пред „НеМосква“, че има недостиг на хора и техника. „Тук трябва да се премахнат дълбоки слоеве от почвата; всичко се просмуква. Ръчната обработка отнема много време и морето постоянно изхвърля нов мазут. Трябва да се работи с багер“, каза той.

Почистват се само няколкостотин метра плаж, отбелязва кореспондент на NeMoskva. На километър около плажа, в посока Сочи, не се извършва никаква работа, въпреки че на места има също толкова мазут. В събота местни жители откриха мъртви делфини на плажа Приморски в покрайнините на Туапсе.

До сутринта на 25 април няколкото нефтени разлива близо до Туапсе са с размер от 0,4 до 3,8 кв. км, показва анализ на проекта „Прозрачен свят“, базиран на сателитни снимки. Нефтените разливи идват от река Туапсе и пристанищната зона.Те могат да стигнат до плажовете до село Агой (на 12 км от Туапсе), село Небуг (17 км), село Олгинка (29 км) и село Новомихайловское (40 км). Всъбота вечерта мазутът беше достигнал Тюменское (на повече от 20 км).

Нефтопродуктите не само горят, но и се изпаряват. Парите се кондензират, попадат в облаците и се изливат на земята с обичайния дъжд, обясняват пред bbc.ru еколози.

В сряда в Туапсе се изля "нефтен дъжд". В социалните мрежи се появи клипове на черни локви с мазут. С черни капки бяха покрити животните и ръцете на децата, играещи на улицата. Отровният дим от рафинерията достигна до курорти като Сочи.

Видео из Туапсе.

Реальная катастрофа.

Самое простое что мы можем сделать это распространять информацию, чтобы это нельзя было умолчать. pic.twitter.com/iM5VlZka08 — Николай Ляскин (@nlyaskin) 24 април 2026 г.

"Курортният сезон в Туапсе завърши преди да е започнал. И това не е последният, и даже не е главният проблем. Замърсяването на реката, преместването на самия облак, съдържащ нефтопродукти към главния Кавказки хребет, черният дъжд с нефтопродукти - всичко това ще доведе до сериозни екологични последици. Не за година-две, а за десетилетия", обяснява екологът Евгений Витишко. "Нефтопродуктите ще продължат да циркулират в природата. Това, което пада с дъжда, ще остане в почвата, ще се просмуква в реката, а оттам - в морето. Така ще се измени цялата екосистема. Със сигурност може да се каже, че реката вече няма да има живот - всичко ще бъде унищожено", прогнозира Витишко.

А тем временем в Туапсе на местном стадионе..... идет ГОЙДА!👀🤣 pic.twitter.com/n7boNVgctK — Борис Викторович (@xxeegghhffrr) 24 април 2026 г.

От Greenpeace обясняват пред bbc.ru най-сериозният проблем в момента е въздухът. "Димът от подобни пожари съдържа спектър от токсични и киселинни газове, вредни химични пари, дребни капки масла и сажди. Това е вредно да се вдишва", казват от там. Според оперативния щаб на Краснодарския край на 21 април превишението на концентрацията на бензол, ксилол и сажди във въздуха е било 2-3 пъти над допустимото. "Тези вещества са карцерогенни и ще повишат риска от развитие на рак", казват от Greenpeace.

Россияне не верьте ,это фейк.

В Туапсе воздух свежий,никаких пожаров,люди довольны...

Это все украинцы с помощью ИИ сделали....

Вот поэтому интернет и надо отключить,смотрите телевизор,там врать не будут ..... pic.twitter.com/QFFKOVxpm6 — Друг человека (@boris0630) 25 април 2026 г.

В сряда властите посъветваха местните жители да се отварят прозорците, да промиват носа си, очите и гърлото, да не излизат на улицата или да носят маски. Въпреки това учебните занятия не бяха отменени. А по централните телевизии почти не се съобщава за проблемите в региона. Записванията за почивка вървят с пълна сила. Според местните власти всичко е под контрол.

Това е втората голяма екокатастрофа по черноморското крайбрежие на Русия. Миналата година тонове мазут се изляха на плажовете на Анапа, след като два танкера потънаха в Керченския проток. Последиците от това все още не са ликвидирани. Танкерите не са извадени, а на 11 април ново нефтено петно бе открито край курорта.