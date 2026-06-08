Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Германия и Франция прекратиха проекта си за изтребител шесто поколение

Причината е напрежението между двамата производители - "Дасо" (Dassault) и "Еърбъс" (Airbus)

08 Юни 2026
Фокус

Германското правителство прекрати програмата за френско-германско-испански изтребители от следващо поколение Future Combat Air System (FCAS), която бе в застой от месеци поради напрежението между двата производителя, отговарящи за проекта - компаниите "Дасо" (Dassault) и "Еърбъс" (Airbus), предаде Франс прес, цигирана от БТА.

Future Combat Air System - FCAS / SCAF optionally crewed European system Airbus & Dassault #ILA2018
[video:Airbus]FCAS - By connecting a range of manned and unmanned platforms, the Future Combat Air System will help secure European sovereignty and technolog...
YouTube

"Френският президент и германският канцлер стигнаха до общо заключение, че компаниите ("Еърбъс" и "Дасо") не са успели да постигнат съгласие относно изграждането на съвместен изтребител", се посочва в изявление на германското правителство. 

"Те признават тази реалност. Затова канцлерът (Фридрих) Мерц предложи на президент (Еманюел) Макрон да не се продължава с програмата за изграждането на съвместен изтребител", се уточнява още в него. 

"Германските власти сметнаха, че не е възможно да се окаже допълнителен натиск върху въпросните компании", се казва изявление на Елисейския дворец. "Френските власти ще продължат да насърчават нашите компании и въоръжени сили да търсят начини и средства за реализиране на амбициозни европейски проекти, които са в съответствие с нашите интереси в областта на националната сигурност", се посочва още в него. 

Германският канцлер и френският президент обсъдиха проекта в Черна гора миналата седмица и стигнаха до заключението, че няма начин по който да се преодолее продължаващата от месеци безизходица между оръжейните компании, участващи в плана, се посочва във френската позиция.

По-рано двама официални представители от германското правителство съобщиха, че Мерц и Макрон са стигнали до заключението, че двете компании не са в състояние да постигнат споразумение, отбелязва ДПА.

Програмата за бъдещ изтребител шесто поколение (Future Combat Air System, FCAS) в която участва и Испания, се очакваше да произведе самолет, който да влезе в експлоатация през 2040 година.

Системата беше предназначена да работи съвместно с безпилотни летателни апарати, като в крайна сметка се очакваше да замени германските изтребители "Юрофайтър" (Eurofighter) и френските "Рафал" (Rafale).

Двамата лидери са се споразумели, че страните, участващи в проекта, ще продължат да разработват свързаната с него система за безпилотни летателни апарати и мрежа за данни, отбелязва ДПА. 

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Германия, Франция, изтребител

Още новини по темата

Германия за първи път не влезе в Съвета за сигурност на ООН
04 Юни 2026

Германия и Нидерландия поемат отбраната на Латвия и Естония
26 Май 2026

Германия предлага на туристите много събития и интересни региони

26 Май 2026

Във Великобритания е регистрирана рекордна жега
25 Май 2026

Германия натурализира 309 000 души - основно сирийци и турци
24 Май 2026

Спасители извадиха затрупания в Германия българин
22 Май 2026

Мерц предлага Украйна да стане бързо "асоцииран член" на ЕС
21 Май 2026

Премиерът Радев отива в понеделник в Берлин
14 Май 2026

България даде на Германия съден шеф на авиокомпания
13 Май 2026

Германия праща кораби в Средиземно море за акция в Ормузкия проток
25 Апр. 2026

Германската автомобилна индустрия върви надолу
20 Апр. 2026

Франция обвини Унгария в предателство
09 Апр. 2026

Младите мъже във ФРГ трябва да уведомяват военните при дълго пътуване в чужбина

04 Апр. 2026

Сенегалец бил нает да подпали Bank of America в Париж
29 Март 2026

ОЩЕ НОВИНИ ОТ ЧУЖБИНА

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Руското присъствие в България: близо 11 000 имота и над 7800 фирми
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Как да се правиш на луд за "незаконен град"
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Радев поема към възстановка на модела "ГЕРБ"
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Радев ще рие топлите си Авгиеви обори
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Кукленото шоу засега замества прогреса