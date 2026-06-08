Германия и Франция прекратиха проекта си за изтребител шесто поколение

Германското правителство прекрати програмата за френско-германско-испански изтребители от следващо поколение Future Combat Air System (FCAS), която бе в застой от месеци поради напрежението между двата производителя, отговарящи за проекта - компаниите "Дасо" (Dassault) и "Еърбъс" (Airbus), предаде Франс прес, цигирана от БТА.

"Френският президент и германският канцлер стигнаха до общо заключение, че компаниите ("Еърбъс" и "Дасо") не са успели да постигнат съгласие относно изграждането на съвместен изтребител", се посочва в изявление на германското правителство.

"Те признават тази реалност. Затова канцлерът (Фридрих) Мерц предложи на президент (Еманюел) Макрон да не се продължава с програмата за изграждането на съвместен изтребител", се уточнява още в него.

"Германските власти сметнаха, че не е възможно да се окаже допълнителен натиск върху въпросните компании", се казва изявление на Елисейския дворец. "Френските власти ще продължат да насърчават нашите компании и въоръжени сили да търсят начини и средства за реализиране на амбициозни европейски проекти, които са в съответствие с нашите интереси в областта на националната сигурност", се посочва още в него.

Германският канцлер и френският президент обсъдиха проекта в Черна гора миналата седмица и стигнаха до заключението, че няма начин по който да се преодолее продължаващата от месеци безизходица между оръжейните компании, участващи в плана, се посочва във френската позиция.

По-рано двама официални представители от германското правителство съобщиха, че Мерц и Макрон са стигнали до заключението, че двете компании не са в състояние да постигнат споразумение, отбелязва ДПА.

Програмата за бъдещ изтребител шесто поколение (Future Combat Air System, FCAS) в която участва и Испания, се очакваше да произведе самолет, който да влезе в експлоатация през 2040 година.

Системата беше предназначена да работи съвместно с безпилотни летателни апарати, като в крайна сметка се очакваше да замени германските изтребители "Юрофайтър" (Eurofighter) и френските "Рафал" (Rafale).

Двамата лидери са се споразумели, че страните, участващи в проекта, ще продължат да разработват свързаната с него система за безпилотни летателни апарати и мрежа за данни, отбелязва ДПА.